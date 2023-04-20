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    «Денвер» снова не оставит шансов «Миннесоте»

    «Денвер» — «Миннесота». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 20 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Миннесота»
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    Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 20 апреля. Время — 05:00 по мск. «Денвер» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 20 Апреля 2023 года
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    «Денвер»

    «Денвер» в первом матче серии просто наглухо закрыл атаку «Миннесоты» и позволил ей набрать всего лишь 80 очков за весь матч.

    Главным творцом победы Мэлоуна оказался Мюррей, который был просто неудержим и оформил в кольцо противника 24 очка. Йокич хоть и не собрал трипл-дабл, но при этом помог своему клубу на подборах, оформив 14 ребаундов.

    Что-то подсказывает, что в предстоящем поединке рисунок игры не изменится и «Наггетс» не позволят сделать «Миннесоты» буквально ничего.

    «Миннесота»

    После таких горячих матчей в рамках «плей-ин» у «Тимбервулвз» случилась полная апатия, которая вылилась в крайне плохой матч против «Денвера». Хоть клуб из Колорадо и выиграл конференцию. Но играть в такой примитивный и безвольный баскетбол коллектив Финча просто не имел права.

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    Лучшим по набранным очкам у «Миннесоты» оказался главный снайпер команды Эдвардс, но он смог отправить в кольцо клуба из Колорадо всего лишь 17 очков.

    Во втором матче серии «Миннесота» немного изменит стратегию и тактику, но это никак коренным образом не повлияет на ход течения серии и «самородки» спокойно заберут себе второй матч серии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.32, победа «Миннесоты» — 3.84.

    Прогноз: Несмотря на то, что «Денвер» будет играть на своем паркете, гости имеют неплохие шансы на победу.

    Альтернативный прогноз: Матч ожидается «верховой».

    Ставка: Ф1 (-12.5) с коэффициентом 2.30.

    Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.25.

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    «Денвер» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» снова не оставит шансов «Миннесоте»
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