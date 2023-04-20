Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 20 апреля. Время — 05:00 по мск. «Денвер» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» в первом матче серии просто наглухо закрыл атаку «Миннесоты» и позволил ей набрать всего лишь 80 очков за весь матч.

Главным творцом победы Мэлоуна оказался Мюррей, который был просто неудержим и оформил в кольцо противника 24 очка. Йокич хоть и не собрал трипл-дабл, но при этом помог своему клубу на подборах, оформив 14 ребаундов.

Что-то подсказывает, что в предстоящем поединке рисунок игры не изменится и «Наггетс» не позволят сделать «Миннесоты» буквально ничего.

«Миннесота»

После таких горячих матчей в рамках «плей-ин» у «Тимбервулвз» случилась полная апатия, которая вылилась в крайне плохой матч против «Денвера». Хоть клуб из Колорадо и выиграл конференцию. Но играть в такой примитивный и безвольный баскетбол коллектив Финча просто не имел права.

Лучшим по набранным очкам у «Миннесоты» оказался главный снайпер команды Эдвардс, но он смог отправить в кольцо клуба из Колорадо всего лишь 17 очков.

Во втором матче серии «Миннесота» немного изменит стратегию и тактику, но это никак коренным образом не повлияет на ход течения серии и «самородки» спокойно заберут себе второй матч серии.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.32, победа «Миннесоты» — 3.84.

Прогноз: Несмотря на то, что «Денвер» будет играть на своем паркете, гости имеют неплохие шансы на победу.

Альтернативный прогноз: Матч ожидается «верховой».

Ставка: Ф1 (-12.5) с коэффициентом 2.30.

Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.25.