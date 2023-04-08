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    «Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 08 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк»
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    «Нью-Орлеан»
    Нью-Орлеан. Стадион «Смузи Кинг Центр». Дата — 08 апреля. Время — 03:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» за четыре последних поединка проиграл всего лишь один раз и в хорошем расположении духа готовится к поединку против «Нью-Йорка».

    В последнем победном матче над «Мемфисом» больше всех очков у «Пеликанс» в том матче набрал Джонс (35 баллов).

    На данный момент у «Нью-Орлеана» 41 победа при 39 поражениях, и седьмое место на Западе. В предстоящем поединке хозяевам не будет легко, поэтому придётся постараться, чтобы победить сильный клуб из другой конференции.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» одержал пять побед подряд и в отличном расположении духа едет в Луизиану продлить свою победную серию в мачте против непростого соперника.

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    В последнем победном поединке против «Индианы» Квикли и Граймс оформили на двоих 75 очков в кольцо противника.

    На данный момент у «Нью-Йорка» пятое место в восточной конференции. Коллектив Тибодо победил в 47 матчах, а проиграл в 33. В четырех из пяти последних поединков между этими клубами победу праздновал коллектив из Нью-Йорка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают хозяев фаворитами в этом поединке: победа «Нью-Орлеана» — 1.30, победа «Нью-Йорка» — 3.65.

    Прогноз: Гости имеют больше шансов на выигрыш.

    Альтернативный прогноз: Матч получится с большим общим тоталом.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.65.

    Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.15.

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    «Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто победит в противостоянии равных соперников?
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