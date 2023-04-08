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    «Финикс» справится с обескровленным соперником?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс». Прогноз (к. 5.10), ставка на матч регулярного сезона НБА, 8 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»
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    «Финикс»
    Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 8 апреля марта. Время — 05:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 08 Апреля 2023 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» как минимум обеспечил место в плей-ин турнира, команда продолжает биться за прямую путевку в плей-офф. В оставшихся двух матчах «озёрникам» нужно побеждать и ждать осечки «Лос-Анджелес Клипперс».

    К слову, в дерби Лос-Анджелес «Лейкерс» проиграл «Клипперс» (118:125). Несмотря на поражение своей команды, в этом матче лучшим игроком стал Леброн Джеймс, который отправил в кольцо соперника 33 очка.

    Так прервалась выигрышная серия «Лос-Анджелес Лейкерс», которая состояла из четырёх матчей. Ранее были обыграны «Юта» (135:133), «Хьюстон» (134:109), «Миннесота» (123:111) и «Чикаго» (121:110).

    В лазарете команды лидеры команды Энтони Дэвис и Леброн Джеймс. Игроки оказались вне игры из-за травмы ноги и не смогу помочь в поединке против «Финикса».

    «Лос-Анджелес Лейкерс» свалился с шестого на восьмое место в Западной конференции. В активе команды 41 победа, в пассиве — 39 поражений.

    «Финикс»

    «Финикс» обеспечил путёвку в 1/8 финала турнира после домашней победы над «Денвером» (119:115). Вклад в победу команды внёс Кевин Дюрант, форвард отправил в кольцо соперника 29 очков, сделал четыре передачи и совершил семь подборов.

    Победная серия «Финикса» состоит из семи матчей, ранее «солнечные» нанесли поражения «Сан-Антонио» (115:94), «Оклахоме» (128:118), «Денверу» (100:93), «Миннесоте» (107:100), «Юте» (117:103) и «Филадельфии» (125:105).

    «Финикс» занял итоговое четвёртое место в Западной конференции при 45 победах и 35 поражениях. После выезда к «Лос-Анджелес Лейкерс», команда 9 апреля примет «Лос-Анджелес Клипперс».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.24, победа «Финикса» — 5.10.

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    Прогноз: «Финикс» потерял турнирную мотивацию, но «Лейкерс» сыграет без своего ударного тандема Джеймс-Дэвис. А потому наш выбор будет в пользу гостей.

    Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 5.10.

    Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 232.5 с коэффициентом 2.50.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»: прогноз, ставка (5.10), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» справится с обескровленным соперником?
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