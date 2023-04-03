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    «Хьюстон» будет разнесен в щепки?

    «Хьюстон» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 03 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»
    Хьюстон. Стадион «Тойота Арена». Дата — 03 апреля. Время — 02:00 по мск. «Хьюстон» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 03 Апреля 2023 года

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» смог прервать семи матчевую победную серию и по делу расправился с совсем грустным «Детройтом».

    В игре против «Пистонз» Кевин Портер-младший набрал 33 очка, а Джейлен Грин забил на свой лицевой счет 32 балла.

    У «Хьюстона» на данный момент времени 19 побед и 59 поражений. С «Сан-Антонио» по количеству побед техасский коллектив сравнялся, но поражений у него все рано на одно больше, поэтому клуб Сайласа по-прежнему на последнем месте в лиге.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    За шесть последних поединков «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл всего лишь одну встречу, поэтому в предстоявшем поединке у «Хьюстона» никаких шансов на успех практически не будет.

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    Больше всех в этом постарался Энтони Дэвис, который набрал 39 очков и практически в одиночку сокрушил соперника.

    На данный момент у калифорнийцев 39 побед при 38 поражениях и восьмое место в таблице на Западе, поэтому в плей-ин мы все же увидим Лейкерс. А предстоящем поединке «озерники» выиграют у соперника, несмотря два последних проигранных очных поединка из трех.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Хьюстона» — 6.45, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.16.

    Прогноз: При всем уважении к хозяевам этого матча, но гости их попросту не заметят.

    Альтернативный прогноз: «Хьюстон» сейчас играет практически без защиты, поэтому рассчитывать на то, что он пропусти мало по меньшей мере наивно.

    Ставка: Ф2 (-15) с коэффициентом 2.47.

    Альтернативная ставка: ТБ 241 с коэффициентом 2.38.

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    «Хьюстон» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 03.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Хьюстон» будет разнесен в щепки?
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