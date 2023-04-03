Хьюстон. Стадион «Тойота Арена». Дата — 03 апреля. Время — 02:00 по мск. «Хьюстон» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон»

«Хьюстон» смог прервать семи матчевую победную серию и по делу расправился с совсем грустным «Детройтом».

В игре против «Пистонз» Кевин Портер-младший набрал 33 очка, а Джейлен Грин забил на свой лицевой счет 32 балла.

У «Хьюстона» на данный момент времени 19 побед и 59 поражений. С «Сан-Антонио» по количеству побед техасский коллектив сравнялся, но поражений у него все рано на одно больше, поэтому клуб Сайласа по-прежнему на последнем месте в лиге.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

За шесть последних поединков «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл всего лишь одну встречу, поэтому в предстоявшем поединке у «Хьюстона» никаких шансов на успех практически не будет.

Больше всех в этом постарался Энтони Дэвис, который набрал 39 очков и практически в одиночку сокрушил соперника.

На данный момент у калифорнийцев 39 побед при 38 поражениях и восьмое место в таблице на Западе, поэтому в плей-ин мы все же увидим Лейкерс. А предстоящем поединке «озерники» выиграют у соперника, несмотря два последних проигранных очных поединка из трех.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Хьюстона» — 6.45, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.16.

Прогноз: При всем уважении к хозяевам этого матча, но гости их попросту не заметят.

Альтернативный прогноз: «Хьюстон» сейчас играет практически без защиты, поэтому рассчитывать на то, что он пропусти мало по меньшей мере наивно.

Ставка: Ф2 (-15) с коэффициентом 2.47.

Альтернативная ставка: ТБ 241 с коэффициентом 2.38.