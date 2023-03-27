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    Оформит ли «Кливленд» путевку в плей-офф ?

    «Кливленд» — «Хьюстон». Прогноз (к. 2.25), ставка на матч регулярки НБА, 27 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Хьюстон»
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    Кливленд. Огайо. «Рокет Мортгедж Филдхаус». Дата — 27 февраля. Время — 01:00 по мск. «Кливленд» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кливленд»

    «Кливленд» буквально в шаге от выхода в плей-офф ассоциации, команде не хватает одной победы, чтобы оформить путёвку в 1/8 финала. В Восточной конференции команда из Огайо входит в топ-4 при 47 победах и 28 поражениях.

    Победная серия «Кливленда» достигает трех матчей, так «кавалеристами» был дважды обыгран «Бруклин» (116:114 и 115:109), ещё одна победа была одержана над «Вашингтоном» (117:94).

    Все игроки «Кливленда» в боевой готовности, лазарет команды пуст — в составе нет травмированных и заболевших.

    «Кливленд» можно назвать домашней командой. В Огайо команда провела 37 матчей и одержала 29 побед.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» — худший клуб Западной конференции, команда уже доигрывает этот сезон. Всего 18 побед за 74 игры. Остальные 56 встреч завершились фиаско для баскетболистов «Хьюстона». Как и последние четыре матча, которые завершилиьс со знаком минус.

    «Хьюстон» проиграл «Нью-Орлеану» (107:117), «Голден Стэйт» (108:121) и дважды «Мемфису» (125:130 и 114:151).

    В лазарете команды оказался Джейшон Тейт, форвард «Хьюстона» получил травму лодыжки в матче с «Нью-Орлеан». Случилось это 20 марта. В последние пять дней Тейт пропустил три игры с участием своей команды. На очереди очередная встреча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Кливленда» — 1.10, победа «Хьюстона» — 9.40.

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    Прогноз: Как показывает практика последних матчей, баскетболисты «Кливленда» и «Хьюстона» забрасывают от 100 очков и выше.

    Ставка: Каждая команда забросит больше 105.5 очков с коэффициентом 2.25.

    Альтернативный прогноз: В среднем в матчах с участием «Кливленда» и «Торонто» забрасывается минимум 225 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 223.5 с коэффициентом 2.03.

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    «Кливленд» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Оформит ли «Кливленд» путевку в плей-офф ?
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