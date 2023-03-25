Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 25 марта. Время — 05:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» постепенно подтягивается к зоне плей-ин: 73 матча, 36 побед и 37 поражений. По этим показателям «озёрники» сравнялись с «Далласом», «Оклахомой» и «Нью-Орлеаном». Однако по дополнительным показателям «Лейкерс» занимает 11 место.

Последние два матча регулярки команда выиграла, в домашних стенах были обыграны «Финикс» (122:111) и «Орландо» (111:105). В этимх матчах отличились два игрока. Остин Ривз булч лучшим в поединке против «Орландо», забросив 28 очков, а Энтони Дэвис показал лучший результат во встрече с «Финиксом» — 27 очков.

Не вернулся еще в строй один из лидеров команды Леброн Джеймс. У форварда — травма ноги, которую он получил 26 февраля в матче с «Далласом».

С травмой лодыжки в лазарете находится Мохамед Бамба. У центрового — травма лодыжки, которую он получил 5 марта в матче с «Голден Стэйт». После полученной травмы игрок пропустил пять игр с участием «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Оклахома»

«Оклахома» соседствует с «Лос-Анджелес Лейкерс» в таблице, команда при 36 победах и 37 поражениях занимает девятое (!) место в Западной конференции.

В рамках минувшего игрового дня «Оклахома» потерпела поражение от «Лос-Анджелес Клипперс» (105:127). Этим поединком прервалась победная серия команды, в которой были переиграны всё тот же «Лос-Анджелес Клипперс» (101:100) и «Финикс» (124:120).

После продолжительного отсутствия от травмы ноги восстановился Алексей Покусевски. Остальные два баскетболиста ещё в лазарете. В предстоящей игре с «Лейкерс» не смогут сыграть Кенрих Уильямс и Чет Хольмгрен.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.49, победа «Оклахомы» — 2.88.

Прогноз: Это будет третья встреча соперников за сезон. Итог личных встреч пока равный — 1:1. «Лос-Анджелес Лейкерс» смог обыграть «Оклахому» в гостях со счётом 123:117. А «громобойцы» в ответ нанесли поражение «озёрникам» на их же территории (133:130). Так что можно предположить, что победитель новой дуэли определится со скромным преимуществом, как это было в предыдущие две встречи.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу «Лейкерс». Команда сейчас набрала ход и имеет все шансы ворваться в зону плей-ин на финише регулярного чемпионата.

Альтернативная ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-6.5) с коэффициентом 2.12.