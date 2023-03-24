Орландо. Штат Флорида. Арена «Эмвей-центр». Дата — 24 марта. Время — 02:00 по мск. «Орландо» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо»

«Орландо» одержал важную победу над «Вашингтоном» (122:112). Положительный результат в игре с «колдунами» всё ещё даёт баскетболистам «Орландо» включиться в борьбу за путёвку в плей-ин турнира.

От 10 места «магов» отделяют четыре победы, а играть ещё девять матчей (!), так что шансы есть. На данный момент «Орландо» занимает 13 место при 30 победах и 43 поражениях.

Не смогут сыграть в предстоящем туре два игрока. Ровно месяц прошёл после того как Джонатан Айзек получил травму подколенного сухожилия. А Джейлен Саггс находится в лазарете недавно. Из-за сотрясения игрок уже пропустил три матча с участием «Орландо».

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» находится в зоне плей-офф, а точнее входит в топ-5 Восточной конференции. В 74 матчах «никсы» одержали 42 победы и потерпели 32 поражения. Команда опережает конкурента из Бруклина на три победы.

Последние два матча команда из Нью-Йорка проиграла, уступив сначала «Миннесоте» (134:140), а затем «Майами» (120:127).

До этого «Нью-Йорк» добился побед над «Денвером» (116:110), «Портлендом» (123:107) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:108).

Дуэйн Вашингтон — игрок лазарета, защитник «Нью-Йорка» с травмой спины выбыл из строя 27 января. Баскетболист получил повреждение в матче «Далласом», выступая ещё в составе «Финикса».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Орландо» — 2.34, победа «Нью-Йорк» — 1.69.

Прогноз: В среднем за игру «Нью-Йорк» забрасывает 120 очков. Предлагаем сыграть на индивидуальном тотале «никсов».

Ставка: Тотал больше 116.5 с коэффициентом 2.00.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть в пользу результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 230 с коэффициентом 2.05.