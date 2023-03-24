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    «Нью-Йорку» по силам обыграть соперника из Флориды?

    «Орландо» — «Нью-Йорк». Прогноз (к. 2.00), ставка на матч регулярки НБА, 24 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Нью-Йорк»
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    Орландо. Штат Флорида. Арена «Эмвей-центр». Дата — 24 марта. Время — 02:00 по мск. «Орландо» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Марта 2023 года

    «Орландо»

    «Орландо» одержал важную победу над «Вашингтоном» (122:112). Положительный результат в игре с «колдунами» всё ещё даёт баскетболистам «Орландо» включиться в борьбу за путёвку в плей-ин турнира.

    От 10 места «магов» отделяют четыре победы, а играть ещё девять матчей (!), так что шансы есть. На данный момент «Орландо» занимает 13 место при 30 победах и 43 поражениях.

    Не смогут сыграть в предстоящем туре два игрока. Ровно месяц прошёл после того как Джонатан Айзек получил травму подколенного сухожилия. А Джейлен Саггс находится в лазарете недавно. Из-за сотрясения игрок уже пропустил три матча с участием «Орландо».

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» находится в зоне плей-офф, а точнее входит в топ-5 Восточной конференции. В 74 матчах «никсы» одержали 42 победы и потерпели 32 поражения. Команда опережает конкурента из Бруклина на три победы.

    Последние два матча команда из Нью-Йорка проиграла, уступив сначала «Миннесоте» (134:140), а затем «Майами» (120:127).

    До этого «Нью-Йорк» добился побед над «Денвером» (116:110), «Портлендом» (123:107) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:108).

    Дуэйн Вашингтон — игрок лазарета, защитник «Нью-Йорка» с травмой спины выбыл из строя 27 января. Баскетболист получил повреждение в матче «Далласом», выступая ещё в составе «Финикса».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Орландо» — 2.34, победа «Нью-Йорк» — 1.69.

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    Прогноз: В среднем за игру «Нью-Йорк» забрасывает 120 очков. Предлагаем сыграть на индивидуальном тотале «никсов».

    Ставка: Тотал больше 116.5 с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть в пользу результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 230 с коэффициентом 2.05.

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    «Орландо» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорку» по силам обыграть соперника из Флориды?
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