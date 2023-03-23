Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 23 марта. Время — 05:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» прервал проигрышную серию из двух матчей, обыгра в последнем мтаче регулярки «Орландо» (111:105). В этом ключевую роль сыграл Остин Ривз, который отправил в кольцо соперника 35 очков.

До этой победы «озёрники» не смогли преодолеть барьер в виде «Далласа» (110:111) и «Хьюстона» (110:114).

Не вернулся еще в строй один из лидеров команды Леброн Джеймс. У форварда — травма ноги, которую он получил 26 февраля в матче с «Далласом». Практически месяц без игровой практики, Лебра уже пропустил 11 матчей с участием своей команды.

В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 12 место. Команда провела в этом сезоне 72 матча, одержав 35 побед и потерпев 37 поражений. Осталось провести 10 матчей, от зоны плей-ин «Лейкерс» отделяет всего одна победа.

«Финикс»

«Финикс» входит в топ-4 Западной конференции, в активе команды 38 побед, в пассиве — 33 поражения. Выше в таблице только «Денвер», «Мемфис» и «Сакраменто». Последние матчи регулярки «солнечные» буквальн провалили:одна победа и четыре поражения.

В последней игре «Финикс» проиграл на выезде «Оклахоме» (120:124). Разница всего четыре очка, в матче с «громобойцами» отличился лидер «Финикса» Девин Букер. Защитник показал лучший результат поединка, забросив в кольцо оппонента 46 очков.

По-прежнему в лазарете команды находится Кевин Дюрант. Судя по последним результатам баскетболиста явно не хватает «Финиксу». Возможно, Дюрант восстановится к матчам плей-офф ассоциации.

Прогноз и ставка

Букмекеры не могут определиться с явным фаворитом: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.01, победа «Финикса» — 1.92.

Прогноз: «Лос-Анджелес» на моральном подъеме, команда может поймать кураж и нанести поражение сопернику. К тому же «Финикс» сейчас преследует чёрная полоса игр.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.01.

Альтернативный прогноз: Матчи «озёрников» и «ковбоев» чаще всего завершаются на отметке 240 и более очков.

Альтернативная ставка: Тотал больше 237.5 с коэффициентом 3.05.