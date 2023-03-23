ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияИстория Кварадоны. Как Хвича Кварацхелия ворвался в число лучших вингеров мира Антон МиранчукБез Головина и Миранчука, но с семью спартаковцами. Сборная России готовится к Ирану Мойсес КайседоЕсли не Беллингем, то кто? Маунт, Барелла и еще 11 полузащитников для «Ливерпуля»
    Все новости спорта

    «Лос-Анджелес Лейкерс» продлит чёрную полосу «Финиксу»?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс». Прогноз (к. 2.01), ставка на матч регулярного сезона НБА, 23 марта 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо». Сезон 2022/2023
    Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 23 марта. Время — 05:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» прервал проигрышную серию из двух матчей, обыгра в последнем мтаче регулярки «Орландо» (111:105). В этом ключевую роль сыграл Остин Ривз, который отправил в кольцо соперника 35 очков.

    До этой победы «озёрники» не смогли преодолеть барьер в виде «Далласа» (110:111) и «Хьюстона» (110:114).

    Не вернулся еще в строй один из лидеров команды Леброн Джеймс. У форварда — травма ноги, которую он получил 26 февраля в матче с «Далласом». Практически месяц без игровой практики, Лебра уже пропустил 11 матчей с участием своей команды.

    В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 12 место. Команда провела в этом сезоне 72 матча, одержав 35 побед и потерпев 37 поражений. Осталось провести 10 матчей, от зоны плей-ин «Лейкерс» отделяет всего одна победа.

    «Финикс»

    «Финикс» входит в топ-4 Западной конференции, в активе команды 38 побед, в пассиве — 33 поражения. Выше в таблице только «Денвер», «Мемфис» и «Сакраменто». Последние матчи регулярки «солнечные» буквальн провалили:одна победа и четыре поражения.

    В последней игре «Финикс» проиграл на выезде «Оклахоме» (120:124). Разница всего четыре очка, в матче с «громобойцами» отличился лидер «Финикса» Девин Букер. Защитник показал лучший результат поединка, забросив в кольцо оппонента 46 очков.

    По-прежнему в лазарете команды находится Кевин Дюрант. Судя по последним результатам баскетболиста явно не хватает «Финиксу». Возможно, Дюрант восстановится к матчам плей-офф ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не могут определиться с явным фаворитом: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.01, победа «Финикса» — 1.92.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: «Лос-Анджелес» на моральном подъеме, команда может поймать кураж и нанести поражение сопернику. К тому же «Финикс» сейчас преследует чёрная полоса игр.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.01.

    Альтернативный прогноз: Матчи «озёрников» и «ковбоев» чаще всего завершаются на отметке 240 и более очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 237.5 с коэффициентом 3.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бенин — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грачева — Заневская
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Блинкова — Нимайер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Вольф
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лион (жен) — Челси (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ивашко — Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сьерра-Леоне — Сан-Томе и Принсипи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Маррей — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Андрееску — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  3.15
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ирландия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Лос-Анджелес Лейкерс» продлит чёрную полосу «Финиксу»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры