Атланта. Джорджия. «Филипс-арена». Дата — 14 марта. Время — 02:30 по мск. «Атланта» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» уступила в последнем матче регулярки «Бостону» (125:134). Несмотря на поражение в составе «ястребов» в матче отличился Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 13 передач.

До этого у команды были две подряд победы над «Вашингтоном» (114:107 и 122:120) и два подряд поражения от «Майами» (128:130 и 109:117).

Под вопросом участие защитника Богдана Богдановича. Игрок выбыл из строя из-за травмы ахилла, полученной во втором матче с «Вашингтоном». Богданович уже пропустил поединок с «Бостоном».

У «Атланты» баланс побед и поражений нулевой. В 68 матчах команда из Джорджии выиграла 34 матча и столько встреч проиграла.

«Миннесота»

«Миннесота» пока не может вернуться на победные рельсы, уступив во второй встрече подряд. В домашнем поединке «лесные волки» уступили «Бруклину» (123:124). Все решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (114:114).

Отметим результативную игру Энтони Эдвардса, защитник «Миннесоты» отправил в кольцо «Бруклина» 32 очка. К слову, это второй результат матча. Лучшего показателя добился игрок команды из Нью-Йорка Микал Бриджес.

В чёрную полосу входит и поражение от «Филадельфии» (94:117). До этого были три гостевые победы над «Сакраменто» (138:134), «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:102) и «Лос-Анджелес Клипперс» (108:101).

У «Миннесоты» три игрока находятся в лазарете. Травмированы Карл-Энтони Таунс, Остин Риверс и Джейлен Науэлл.

На данный момент «Миннесота» занимает восьмое место в турнирной таблице. Коллектив из Миннеаполиса провел 68 матчей при 34 победах и 34 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Атланты» — 1.53, победа «Миннесоты» — 2.75.

Прогноз: Несмотря на поражение от «Бостона», игроки «Атланты» сейчас на ходу. «Ястребы» наверняка выиграют домашний матч.

Ставка: Фора «Атланты» (-5.5) с коэффициентом 2.03.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча. В среднем за игру команды забрасывают 240-250 очков.

Альтернативная ставка: Тотал больше 245 с коэффициентом 2.14.