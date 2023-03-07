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    «Сакраменто» зацепится за второе место?

    «Сакраменто» — «Нью-Орлеан». Прогноз (к. 2.25), ставка на матч регулярного сезона НБА, 7 марта 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сакраменто Кингз
    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Нью-Орлеан»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто». Сезон 2022/2023
    Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 7 марта. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сакраменто»

    Выигрышная серия «Сакраменто» прервалась в матче против «Миннесоты» (134:138). Соперников разделили всего четыре очка. Несмотря на поражение, в составе «Кингз» можно отметить успешую игру в исполнении Кевина Хьюртера. Защитник набрал в матче 29 очков.

    Что касается выигрышной серии, то «Сакраменто» одолел «Лос-Анджелес Клипперс» (128:127 и 176:175), «Оклахому» (123:117 и 124:115) и «Портленд» (133:116).

    «Сакраменто» в шаге от второго места Западной конференции, команде не хватает одной победы, чтобы обойти «Мемфис» в таблице. «Короли» в этом сезоне провели 63 матчи при 37 победах и 26 поражениях.

    «Нью-Орлеан»

    После победы над «Портлендом» (121:110) игроки «Нью-Орлеана» снова потерпели фиаско, проиграв на выезде «Голден Стэйт» (99:108). В отрицательном списке «пеликанов» также матчи с «Орландо» (93:101), «Нью-Йорком» (106:128) и «Торонто» (110:115).

    В составе луизианцев есть пять игроков, который не смогут сыграть в матче с «Сакраменто». Выбыли из строя из-за травм Джей Лидделл (травма колена), Ларри Нэнс-младший (травма лодыжки), Зайон Уильямсон (мышечная травма), Жозе Альварадо (травма). А Джош Ричарсон будет отсутствовать по личным причинам.

    «Нью-Орлеан» — 9-й клуб Западной конференций. У «пеликанов» отрицательный баланс побед и поражений. Баскетболисты из Луизианы одержали 31 победу и потерпели 33 поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.46, победа «Нью-Орлеана» — 3.02.

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    Прогноз: Будет результативная игра. Оба коллектива это показали в последних матчах. В среднем матчи с участием «Сакраменто» и «Нью-Орлеана» отмечаются за отметкой в 250 очков.

    Ставка: Тотал больше 242.5 с коэффициентом 2.25.

    Альтернативный прогноз: А можно сделать выбор в пользу хозяев. «Сакраменто» нацелен на второе место в своей конференции.

    Альтернативная ставка: Фора «Сакраменто» (-8.5) с коэффициентом 2.25.

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    «Сакраменто» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 07.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» зацепится за второе место?
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