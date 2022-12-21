Майами. Стадион «ФТКС Арена». Дата — 21 декабря. Время — 03:30 по мск. «Майами» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» стабилизировал свою игру, и в последних четырех поединках не проиграл ни разу, что не может не радовать поклонников этой команды. На данный момент «Хит» располагаются на 7 месте в своей конференции при соотношении побед и поражений «плюс 1».

Какую-то невероятную игру показывает Тайлер Хирро, который набрал за два предпоследних матча 76 очков. Этот относительно молодой защитник просто в огненной форме. Не утрачивает позиция и Джимми Батлер, который стал лучшим снайпером в последней выигранной игре против «Сан-Антонио» (26 набранных баллов).

«Майами» выиграл четыре последних очных матча из пяти у «Чикаго», что сулит весьма хорошие перспективы и на предстоящий матч.

«Чикаго»

«Чикаго» снова начал проигрывать, и за четыре последних матча не выиграл ни разу. Правда в двух матчах из четырех быки проиграли лишь в овертайме, но это для них слабое утешение.

Дерозан в максимально недовольном ключе высказался от 150 пропущенных очков от «Миннесоты» в последнем проигранном матче. При этом главная звезда быков продолжает набирать под тридцать очков каждый матч и тащит практически в одиночку свой клуб хотя бы ближе к середине таблицы.

На данный момент у «Чикаго» 11 матчей выиграно и 18 проиграно. Это позволяет рассчитывать всего лишь на 11 строчку на Востоке. «Быки» выиграли лишь последний очный матч со своим предстоящим соперников из пяти проведенных встреч.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Майами» — 1.52, победа «Чикаго» — 2.60.

Прогноз: «Чикаго» находится в откровенной прострации ив таком состоянии клуб из Иллинойса ничего не сможет поделать со своим соперником по предстоящей игре.

Альтернативный прогноз: Учитывая, сколько «Буллз» приспустили в последнем своем матче, но не будет удивлением, если «Майами» накидает своему сопернику примерно столько же.

Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 3.15.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 118 с коэффициентом 2.57.