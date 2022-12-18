ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау Фелиш «МЮ», «Арсенал» или кто-то другой: кому нужен Фелиш? Софьян Амрабат и Лука МодричХорватия — Марокко. Онлайн Лука МодричХорватия и Марокко в битве за «бронзу». За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня
  • 14:59
    • Роналдиньо объяснил почему сборная Бразилии проиграла в 1/4 финала ЧМ
  • 14:49
    • Нкунку перейдет в «Челси» летом 2023 года
  • 11:33
    • Зидан отказался от приглашения посетить финал ЧМ-2022
  • 10:59
    • Президент «ПСЖ»: Месси счастлив в клубе. Думаю, он хочет остаться
  • 10:25
    • Защитник ЦСКА перешел в «Атлетико Минейро»
  • 09:48
    • Финал ЧМ-2022 посетят 50 тысяч болельщиков сборной Аргентины и 6 тысяч французов
    Все новости спорта

    Хозяева отомстят за два недавних поражения?

    «Финикс» — «Нью-Орлеан». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 18 декабря 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Нью-Орлеан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Финикс»
    Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 18 декабря. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» наконец-то выиграл впервые за шесть (!) поединков. Жертвой выступил довольно неслабый «Лос-Анджелес Клипперс» (111:95), но станет ли эта победа отправной точкой к новой победной серии, большой вопрос.

    Подопечные Монти Уильямса серьезно настроены на битву с «Пеликанс» поскольку ещё не успели зажить раны двойного поражения на площадке соперника в Луизиане. Вполне вероятно, что груз ответственности за реванш будет давить на «солнечных».

    Из-за довольно серьезной проигрышной серии «Финикс» заметно опустился по турнирной таблице своей конференции и сейчас только на четвертом месте. После 29 сыгранных матчей в активе у клуба из Аризоны 17 побед и 12 поражений.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» выдал солидный выигрышных отрезок пару недель назад, который позволил ему выбраться на первое место в конференции, но в последних двух матчах клуб из Луизианы дважды проиграл «Юте» на её площадке, причем в последнем матче понадобился даже овертайм для выяснения отношений.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Зайон Уильямсон в двух последних проигранных матчах набрал 57 очков. Вернулся также после повреждения Си Джей Макколум, но его усилий также не хватило хотя бы для одной победы над «джазменами».

    На данный момент у «Нью-Орлеана» 18 побед при 10 поражениях, и команда находится на второй строчке конференции. Коллектив из Луизианы выиграл два последних очных матча у «Финикса», и соперник будет максимально злым, поскольку захочет взять убедительный реванш за те два проигрыша.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.59, победа «Нью-Орлеана» — 2.44.

    Прогноз: «Финикс» вроде как оклемался от проигрышной серии, а в состав вернулся Крис Пол, без которого было очень туго, поэтому на домашнем паркете он фаворит.

    Альтернативный прогноз: Соперники устроят результативный матч.

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 2.40.

    Альтернативная ставка: ТБ 250 с коэффициентом 5.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Россия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Байер — Цюрих
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Рууд — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Унион — Санкт-Галлен
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Сассуоло — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хорватия — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.95
  • Прогноз на матч Хорватия — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Алькарас — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бернли — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Финикс» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (5.15), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Хозяева отомстят за два недавних поражения?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры