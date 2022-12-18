Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 18 декабря. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» наконец-то выиграл впервые за шесть (!) поединков. Жертвой выступил довольно неслабый «Лос-Анджелес Клипперс» (111:95), но станет ли эта победа отправной точкой к новой победной серии, большой вопрос.

Подопечные Монти Уильямса серьезно настроены на битву с «Пеликанс» поскольку ещё не успели зажить раны двойного поражения на площадке соперника в Луизиане. Вполне вероятно, что груз ответственности за реванш будет давить на «солнечных».

Из-за довольно серьезной проигрышной серии «Финикс» заметно опустился по турнирной таблице своей конференции и сейчас только на четвертом месте. После 29 сыгранных матчей в активе у клуба из Аризоны 17 побед и 12 поражений.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» выдал солидный выигрышных отрезок пару недель назад, который позволил ему выбраться на первое место в конференции, но в последних двух матчах клуб из Луизианы дважды проиграл «Юте» на её площадке, причем в последнем матче понадобился даже овертайм для выяснения отношений.

Зайон Уильямсон в двух последних проигранных матчах набрал 57 очков. Вернулся также после повреждения Си Джей Макколум, но его усилий также не хватило хотя бы для одной победы над «джазменами».

На данный момент у «Нью-Орлеана» 18 побед при 10 поражениях, и команда находится на второй строчке конференции. Коллектив из Луизианы выиграл два последних очных матча у «Финикса», и соперник будет максимально злым, поскольку захочет взять убедительный реванш за те два проигрыша.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.59, победа «Нью-Орлеана» — 2.44.

Прогноз: «Финикс» вроде как оклемался от проигрышной серии, а в состав вернулся Крис Пол, без которого было очень туго, поэтому на домашнем паркете он фаворит.

Альтернативный прогноз: Соперники устроят результативный матч.

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 2.40.

Альтернативная ставка: ТБ 250 с коэффициентом 5.15.