«Финикс»
«Финикс» наконец-то выиграл впервые за шесть (!) поединков. Жертвой выступил довольно неслабый «Лос-Анджелес Клипперс» (111:95), но станет ли эта победа отправной точкой к новой победной серии, большой вопрос.
Подопечные Монти Уильямса серьезно настроены на битву с «Пеликанс» поскольку ещё не успели зажить раны двойного поражения на площадке соперника в Луизиане. Вполне вероятно, что груз ответственности за реванш будет давить на «солнечных».
Из-за довольно серьезной проигрышной серии «Финикс» заметно опустился по турнирной таблице своей конференции и сейчас только на четвертом месте. После 29 сыгранных матчей в активе у клуба из Аризоны 17 побед и 12 поражений.
«Нью-Орлеан»
«Нью-Орлеан» выдал солидный выигрышных отрезок пару недель назад, который позволил ему выбраться на первое место в конференции, но в последних двух матчах клуб из Луизианы дважды проиграл «Юте» на её площадке, причем в последнем матче понадобился даже овертайм для выяснения отношений.
Зайон Уильямсон в двух последних проигранных матчах набрал 57 очков. Вернулся также после повреждения Си Джей Макколум, но его усилий также не хватило хотя бы для одной победы над «джазменами».
На данный момент у «Нью-Орлеана» 18 побед при 10 поражениях, и команда находится на второй строчке конференции. Коллектив из Луизианы выиграл два последних очных матча у «Финикса», и соперник будет максимально злым, поскольку захочет взять убедительный реванш за те два проигрыша.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.59, победа «Нью-Орлеана» — 2.44.
Прогноз: «Финикс» вроде как оклемался от проигрышной серии, а в состав вернулся Крис Пол, без которого было очень туго, поэтому на домашнем паркете он фаворит.
Альтернативный прогноз: Соперники устроят результативный матч.
Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 2.40.
Альтернативная ставка: ТБ 250 с коэффициентом 5.15.