Шарлотт. Северная Каролина. Арена «Тайм Уорнер Кейбл-арена». Дата — 17 декабря. Время — 03:00 по мск. «Шарлотт» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

Шестое поражение подряд потерпела команда «Шарлотт». Пришлось уступить в домашней игре с «Детройтом» (134:141). Что самое интересное игра перешла в овертайм. Основное время поединка завершилось вничью (127:127).

«Шарлотт» также проиграл «Милуоки» (96:105), «Лос-Анджелес Клипперс» (117:119), «Бруклину» (116:122), «Нью-Йорку» (102:121) и «Филадельфии» (113:131).

В последний раз «Шарлотт» выигрывал у «Вашингтона» (117:116). Было это 3 декабря. Лазарет «Хорнетс» постепенно пустеет. Вне игры остается Коди Мартин из-за мышчечной травмы.

«Шарлотт» находится в упадке. Из-за неудачной серии коллектив сместился на последнюю строчку при 7 победах и 21 поражении.

«Атланта»

«Атланта» тоже не радует своих поклонников результатом. Но ситуация получше, чем у «Шарлотт». В последних пяти играх клуб одержал победу над «Чикаго» (123:122). Остальные четыре матча проиграл.

Серия поражений «Атланты» составляет уже два поединка. После неудачной игры с «Мемфисом» (103:128), «ястребы» потерпели фиаско от «Орландо» (124:135).

Одна игра дома — одна победа. Четыре игры в гостях — четыре поражения. Это статистика «Атланты».

В лазарете «Атланты» — три игрока — Деджанте Маррей и Джон Коллинз. Оба игрока с травмой лодыжки. К ним присоединился Клинт Капела. Швейцарец получил травму ахилла.

«Атланта» потеряла одну позицию в своей конференции и теперь занимает 9 место. В проведенных 29 матчах команда выиграла 14 матчей и уступила 15 раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Шарлотт» — 1.92, победа «Атланта» — 2.16.

Прогноз: «Атланте» пора прервать неудачную серию игр в гостевых матчах. «Шарлотт» — для этого подходящий соперник.

Ставка: Победа «Атланты» с коэффициентом 2.16.

Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу «ястребов» и поставить на фору «Атланты».

Альтернативная ставка: Фора «Атланты» (-5.5) с коэффициентом 2.80.