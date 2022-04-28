Милуоки. Штат Висконсин. 28 апреля — дата новой битвы «Буллз» и «Милуоки». Игра состоится на арене «Файсерв-форум». Старт в 02:30 по мск. «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки Бакс»

«Баксы» изрядно поиздевались над «Чикаго» на его площадке. Чемпионы добились разгромной победы над соперником (119:95). Счёт в серии (3:1) — в пользу «оленей».

Лучший игрок встречи — Яннис Адетокунбо снова отличился. Грек оформил дабл-дабл: 32 очка и 17 подборов. До трипл-дабла игроку не хватило лишь малости. Игрок отдал 7 передач вместо 10.

Следующая победа может вывести баксов в четвертьфинал НБА. Соперник по 1/4 известен. Это «Бостон Селтикс». «Кельты» всухую переиграли «Бруклин Нетс» (4:0)

«Милуоки Бакс» — действующий чемпион НБА. В плей-офф этого сезона «олени» вышли с 3-го места Восточной конференции.

«Чикаго Буллз»

«Быки» — в шаге от вылета. Но клуб сделал большой шаг вперёд. «Чикаго» спустя 5 лет вернулся в плей-офф национальной баскетбольной ассоциации.

«Чикаго» провалил первую половину игры. К большому перерыву баскетболисты уступали в счёте (41:56). В результате «Буллз» так и не смог достать соперника.

В составе «быков» отметился Закари Лавин. Он заработал 24 персональных очка. Но это не помогло «Чикаго» добиться успеха.

Прогноз и ставка

Букмекеры видимо, ставят крест на «Чикаго»: победа «Бакс» — 1.80, победа «Буллз» — 8.00.

Прогноз: «Милуоки Бакс» добьёт соперника на своей площадке. Таким образом чемпионы отправятся в 1/4, где их уже ждёт «Бостон Селтикс»

Ставка — победа «Милуоки Бакс» за 1.80