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    «Бостон» ждет

    «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз». Прогноз (к.1.80), ставка на матч плей-офф НБА, 28 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз»
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    «Милуоки» — «Чикаго»
    Милуоки. Штат Висконсин. 28 апреля — дата новой битвы «Буллз» и «Милуоки». Игра состоится на арене «Файсерв-форум». Старт в 02:30 по мск. «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милуоки Бакс»

    «Баксы» изрядно поиздевались над «Чикаго» на его площадке. Чемпионы добились разгромной победы над соперником (119:95). Счёт в серии (3:1) — в пользу «оленей».

    Лучший игрок встречи — Яннис Адетокунбо снова отличился. Грек оформил дабл-дабл: 32 очка и 17 подборов. До трипл-дабла игроку не хватило лишь малости. Игрок отдал 7 передач вместо 10.

    Следующая победа может вывести баксов в четвертьфинал НБА. Соперник по 1/4 известен. Это «Бостон Селтикс». «Кельты» всухую переиграли «Бруклин Нетс» (4:0)

    «Милуоки Бакс» — действующий чемпион НБА. В плей-офф этого сезона «олени» вышли с 3-го места Восточной конференции.

    «Чикаго Буллз»

    «Быки» — в шаге от вылета. Но клуб сделал большой шаг вперёд. «Чикаго» спустя 5 лет вернулся в плей-офф национальной баскетбольной ассоциации.

    «Чикаго» провалил первую половину игры. К большому перерыву баскетболисты уступали в счёте (41:56). В результате «Буллз» так и не смог достать соперника.

    В составе «быков» отметился Закари Лавин. Он заработал 24 персональных очка. Но это не помогло «Чикаго» добиться успеха.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры видимо, ставят крест на «Чикаго»: победа «Бакс» — 1.80, победа «Буллз» — 8.00.

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    Прогноз: «Милуоки Бакс» добьёт соперника на своей площадке. Таким образом чемпионы отправятся в 1/4, где их уже ждёт «Бостон Селтикс»

    Ставка — победа «Милуоки Бакс» за 1.80

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    «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» ждет
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