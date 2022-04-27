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    «Хитовцы» в шаге от четвертьфинала НБА

    «Майами Хит» — «Атланта Хокс». Прогноз (к.3.60), ставка на матч плей-офф НБA, 27 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Майами Хит» — «Атланта Хокс»
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    «Хит» — «Хокс»
    В Майами возвращается плей-офф НБА. На «FTX Арена» пройдет пятый поединок серии между командами «Майами» и «Атланта». Дата — 27 апреля. Начало в 02:00 по мск. «Майами Хит» — «Атланта Хокс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майами Хит»

    «Хитовцы» ведут в серии (3:1). В четвёртом матче чемпион Востока одержал победу (110:86). Игра прошла в Атланте. Весомый вклад в общую победу внёс Джимми Батлер. Атакующий защитник оформил дабл-дабл: 36 очков и 10 подборов.

    Джимми Батлер — лидер команды. У форварда лучшая результативность. Вторую игру подряд оформляет дабл-дабл.

    «Майами Хит» в шаге от выхода в 1/4 финала НБА. Нужна всего одна победа. Её «хитовцы» могут добиться на домашнем стадионе «FTX арена».

    В четвертьфинале победитель пары «Хит» — «Хокс» встретится с лучшим клубом пары «Севенти Сиксерс» — «Рэпторс». Баскетболисты из Филадельфии ведут (3:2).

    «Атланта Хокс»

    «Ястребы» упустили возможность сравнять серию. Ключевая фигура «Хокс» Трей Янг. Лидер команды неудачно провел две стартовые игры во Флориде. В третьем поединке баскетболист исправился. Заработал — 24 очка.

    Следующая игра — снова провал. Янг записал на свой счет всего 9 баллов. Лучший КПД у его партнёра по команде Хантера — 24 очка.

    «Ястребы» больше не могут себе позволить проиграть. Обязательно нужно побеждать ещё в трёх матчах подряд. В противном случае — вылет из НБА.

    Прогноз и ставка

    «Хитовцы» одержат победу и отправятся в четвертьфинал. Так, считают букмекеры: победа «Майами Хит» — 1.50, победа «Атланта Хокс» — 3.60

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    Прогноз: Скорее всего так и будет «Майами» одержит победу и пройдет дальше. Но и «Атланта» не подарок. «Ястребы» это уже доказали. Все будет зависеть от Трей Янга. Если баскетболист поймает свою игру, то «Хокс» одержит победу.

    Ставка — победа «Атланта Хокс» за 3.60

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    «Майами Хит» — «Атланта Хокс»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 27.04.2022. Прогнозы на баскетбол. «Хитовцы» в шаге от четвертьфинала НБА
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