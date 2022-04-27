«Майами Хит»
«Хитовцы» ведут в серии (3:1). В четвёртом матче чемпион Востока одержал победу (110:86). Игра прошла в Атланте. Весомый вклад в общую победу внёс Джимми Батлер. Атакующий защитник оформил дабл-дабл: 36 очков и 10 подборов.
Джимми Батлер — лидер команды. У форварда лучшая результативность. Вторую игру подряд оформляет дабл-дабл.
«Майами Хит» в шаге от выхода в 1/4 финала НБА. Нужна всего одна победа. Её «хитовцы» могут добиться на домашнем стадионе «FTX арена».
В четвертьфинале победитель пары «Хит» — «Хокс» встретится с лучшим клубом пары «Севенти Сиксерс» — «Рэпторс». Баскетболисты из Филадельфии ведут (3:2).
«Атланта Хокс»
«Ястребы» упустили возможность сравнять серию. Ключевая фигура «Хокс» Трей Янг. Лидер команды неудачно провел две стартовые игры во Флориде. В третьем поединке баскетболист исправился. Заработал — 24 очка.
Следующая игра — снова провал. Янг записал на свой счет всего 9 баллов. Лучший КПД у его партнёра по команде Хантера — 24 очка.
«Ястребы» больше не могут себе позволить проиграть. Обязательно нужно побеждать ещё в трёх матчах подряд. В противном случае — вылет из НБА.
Прогноз и ставка
«Хитовцы» одержат победу и отправятся в четвертьфинал. Так, считают букмекеры: победа «Майами Хит» — 1.50, победа «Атланта Хокс» — 3.60
Прогноз: Скорее всего так и будет «Майами» одержит победу и пройдет дальше. Но и «Атланта» не подарок. «Ястребы» это уже доказали. Все будет зависеть от Трей Янга. Если баскетболист поймает свою игру, то «Хокс» одержит победу.
Ставка — победа «Атланта Хокс» за 3.60