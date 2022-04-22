Праздник на улице «Солт-Лейк-Сити». «Юта» примет первого соперника в плей-офф. В гости едет «Даллас». Это уже будет третье противостояние оппонентов. Итак, место битвы — стадион «Энерджи Солюшн-арена». Дата — 22 апреля. Время — 04:00 по мск. «Юта Джаз» — «Даллас Маверикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта Джаз»

«Юта» - гостевая серия всё. Пятая команда Запада по-разному начала плей-офф НБА. Победа в первом матче (99:93) резко сменилась неудачей во втором (104:110).

«Джаз» проиграл, но лидер команды Донован Митчелл набрал 34 очка. Впереди две домашние встречи. У «Юты» есть великолепные шансы выйти вперед в дуэли с «Далласом»

«Даллас Маверикс»

«Даллас» — четвертый клуб Западной конференции. Команда сравняла счет в серии (1:1). В составе «Маверикс» самым результативным стал Джейлен Брансон. Он забросил в кольцо «Юты» 41 очко.

Причем свой вклад защитник внес после большого перерыва. В первой половине встречи «Даллас» был вынужден догонять соперника.

Прогноз и ставка

Бумекеры отдают предпочтения хозяевам пары: победа «Юта Джаз» — 1.41, победа «Даллас Маверикс» — 3.28.

Прогноз «Юта» теперь фаворит пары, хотя перед серией — эта роль была отведена «Далласу». Две игры в серии изменили ситуацию. «Юта» не просто сравняла счет в серии — у команды из Солт-Лейк-Сити теперь есть преимущество домашней площадки.

Ставка — сложно сделать выбор в пользу «Далласа». Однако команда может показать искрометный баскетбол. Причем обе встречи с «Ютой» завершились с разницей в 6 очков. А в баскетболе — это не преимущество. Мы рискнем и поставим на «Маверикс» за 3.28