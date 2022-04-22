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    «Даллас» размажет соперника?

    «Юта Джаз» — «Даллас Маверикс». Прогноз (к.3.28), ставка на матч плей-офф НБA, 22 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Юта Джаз» — «Даллас Маверикс»
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    «Юта» — «Маверикс»
    Праздник на улице «Солт-Лейк-Сити». «Юта» примет первого соперника в плей-офф. В гости едет «Даллас». Это уже будет третье противостояние оппонентов. Итак, место битвы — стадион «Энерджи Солюшн-арена». Дата — 22 апреля. Время — 04:00 по мск. «Юта Джаз» — «Даллас Маверикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Юта Джаз»

    «Юта» - гостевая серия всё. Пятая команда Запада по-разному начала плей-офф НБА. Победа в первом матче (99:93) резко сменилась неудачей во втором (104:110).

    «Джаз» проиграл, но лидер команды Донован Митчелл набрал 34 очка. Впереди две домашние встречи. У «Юты» есть великолепные шансы выйти вперед в дуэли с «Далласом»

    «Даллас Маверикс»

    «Даллас» — четвертый клуб Западной конференции. Команда сравняла счет в серии (1:1). В составе «Маверикс» самым результативным стал Джейлен Брансон. Он забросил в кольцо «Юты» 41 очко.

    Причем свой вклад защитник внес после большого перерыва. В первой половине встречи «Даллас» был вынужден догонять соперника.

    Прогноз и ставка

    Бумекеры отдают предпочтения хозяевам пары: победа «Юта Джаз» — 1.41, победа «Даллас Маверикс» — 3.28.

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    Прогноз «Юта» теперь фаворит пары, хотя перед серией — эта роль была отведена «Далласу». Две игры в серии изменили ситуацию. «Юта» не просто сравняла счет в серии — у команды из Солт-Лейк-Сити теперь есть преимущество домашней площадки.

    Ставка — сложно сделать выбор в пользу «Далласа». Однако команда может показать искрометный баскетбол. Причем обе встречи с «Ютой» завершились с разницей в 6 очков. А в баскетболе — это не преимущество. Мы рискнем и поставим на «Маверикс» за 3.28

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    «Юта Джаз» — «Даллас Маверикс»: прогноз, ставка (3.28), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Прогнозы на баскетбол. «Даллас» размажет соперника?
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