«Юта Джаз»
«Юта» - гостевая серия всё. Пятая команда Запада по-разному начала плей-офф НБА. Победа в первом матче (99:93) резко сменилась неудачей во втором (104:110).
«Джаз» проиграл, но лидер команды Донован Митчелл набрал 34 очка. Впереди две домашние встречи. У «Юты» есть великолепные шансы выйти вперед в дуэли с «Далласом»
«Даллас Маверикс»
«Даллас» — четвертый клуб Западной конференции. Команда сравняла счет в серии (1:1). В составе «Маверикс» самым результативным стал Джейлен Брансон. Он забросил в кольцо «Юты» 41 очко.
Причем свой вклад защитник внес после большого перерыва. В первой половине встречи «Даллас» был вынужден догонять соперника.
Прогноз и ставка
Бумекеры отдают предпочтения хозяевам пары: победа «Юта Джаз» — 1.41, победа «Даллас Маверикс» — 3.28.
Прогноз «Юта» теперь фаворит пары, хотя перед серией — эта роль была отведена «Далласу». Две игры в серии изменили ситуацию. «Юта» не просто сравняла счет в серии — у команды из Солт-Лейк-Сити теперь есть преимущество домашней площадки.
Ставка — сложно сделать выбор в пользу «Далласа». Однако команда может показать искрометный баскетбол. Причем обе встречи с «Ютой» завершились с разницей в 6 очков. А в баскетболе — это не преимущество. Мы рискнем и поставим на «Маверикс» за 3.28