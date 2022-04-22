«Денвер Наггетс»
«Наггетс» — шестая команда Западной конференции. В стартовых играх серии плей-офф против «Уорриорз» провалил (107:123 и 106:126) Оба матча прошли на территории соперника.
Во втором матче в составе «Денвера» лучшую результативность показал сербский центровой Никола Йокич. В его активе дабл-дабл: 26 очков и 11 подборов.
«Голден Стэйт Уорриорз»
«Уорриорз» — регулярку завершил на третьем месте. Разница в классе команд приличная.
Разыгрывающий клуба Стефен Карри повлиял на общу победу своей команды во втором поединке плей-офф НБА с «Денвером». КПД баскетболиста — 34 очка.
Прогноз и ставка
Разница в коэффициентах на матч небольшая. Но букмекеры отдают предпочтение в этом матче гостям: победа «Денвер Наггетс» — 2.16, победа «Голден Стэйт» — 2.01
Прогноз у «Денвера» теперь есть преимущество домашней площадки. Но счет в серии говорит в пользу «Уорриорз». Третья команда Западной конференции точно одержит победу в этом матче.
Ставка — победа «Голден Стэйт Уорриорз» — за 2.01