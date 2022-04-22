ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Уорриорз» закрепит преимущество?

    «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз». Прогноз (к.2.01), ставка на матч плей-офф НБA, 22 апреля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз
    Прогноз и ставки на «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Наггетс» — «Уорриорз»
    Колорадо встречает плей-офф НБА. «Денвер» примет у себя «Уорриорз». Встреча состоится на стадионе «Болл Арена». Начало поединка в 05:00 по мск. «Денвер» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 22 Апреля 2022 года
    Денвер
  • НБА. Плей-офф
    •  Денвер 05:00 Голден Стэйт Голден Стэйт
  • Окленд
    •

    «Денвер Наггетс»

    «Наггетс» — шестая команда Западной конференции. В стартовых играх серии плей-офф против «Уорриорз» провалил (107:123 и 106:126) Оба матча прошли на территории соперника.

    Во втором матче в составе «Денвера» лучшую результативность показал сербский центровой Никола Йокич. В его активе дабл-дабл: 26 очков и 11 подборов.

    «Голден Стэйт Уорриорз»

    «Уорриорз» — регулярку завершил на третьем месте. Разница в классе команд приличная.

    Разыгрывающий клуба Стефен Карри повлиял на общу победу своей команды во втором поединке плей-офф НБА с «Денвером». КПД баскетболиста — 34 очка.

    Прогноз и ставка

    Разница в коэффициентах на матч небольшая. Но букмекеры отдают предпочтение в этом матче гостям: победа «Денвер Наггетс» — 2.16, победа «Голден Стэйт» — 2.01

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз у «Денвера» теперь есть преимущество домашней площадки. Но счет в серии говорит в пользу «Уорриорз». Третья команда Западной конференции точно одержит победу в этом матче.

    Ставка — победа «Голден Стэйт Уорриорз» — за 2.01

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Норри — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Джокович — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Хачанов — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эспаньол — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вернаму — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Леванте — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Контавейт — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.57
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.54
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Флорида — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Каролина — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Прогнозы на баскетбол. «Уорриорз» закрепит преимущество?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры