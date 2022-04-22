Колорадо встречает плей-офф НБА. «Денвер» примет у себя «Уорриорз». Встреча состоится на стадионе «Болл Арена». Начало поединка в 05:00 по мск. «Денвер» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер Наггетс»

«Наггетс» — шестая команда Западной конференции. В стартовых играх серии плей-офф против «Уорриорз» провалил (107:123 и 106:126) Оба матча прошли на территории соперника.

Во втором матче в составе «Денвера» лучшую результативность показал сербский центровой Никола Йокич. В его активе дабл-дабл: 26 очков и 11 подборов.

«Голден Стэйт Уорриорз»

«Уорриорз» — регулярку завершил на третьем месте. Разница в классе команд приличная.

Разыгрывающий клуба Стефен Карри повлиял на общу победу своей команды во втором поединке плей-офф НБА с «Денвером». КПД баскетболиста — 34 очка.

Прогноз и ставка

Разница в коэффициентах на матч небольшая. Но букмекеры отдают предпочтение в этом матче гостям: победа «Денвер Наггетс» — 2.16, победа «Голден Стэйт» — 2.01

Прогноз у «Денвера» теперь есть преимущество домашней площадки. Но счет в серии говорит в пользу «Уорриорз». Третья команда Западной конференции точно одержит победу в этом матче.

Ставка — победа «Голден Стэйт Уорриорз» — за 2.01