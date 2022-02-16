В среду, 16 февраля, «Атланта» примет «Кливленд» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 03:30 по московскому времени. «Атланта» — «Кливленд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 26 побед и 30 поражений.

В пяти последних матчах «Хоукс» обыграли только «Индиану» (133:112), уступив «Торонто» (114:125), «Далласу» (94:103), «Сан-Антонио» (121:136) и «Бостону» (95:105).

Во встрече против «Селтикс» Трей Янг отметился 30 очками и 10 передачами. Богдан Богданович добавил 26 очков и 6 подборов, а Клинт Капела — 8 очков и 17 подборов.

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В лазарете «Атланты» находится только Джон Коллинс.

«Кливленд»

«Кливленд» идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции с 35 победами и 22 поражениями.

Одержав четыре победы подряд, баскетболисты «Кавальерс» потерпели поражение от «Филадельфии» (93:103).

У проигравших 27 очков набрал Дариус Гарлэнд. Джарретт Аллен записал себе в актив 13 очков и 5 подборов, а Джеди Осман – 12 очков.

После травм у «Кливленда» восстанавливаются Лаури Маркканен и Коллин Секстон.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Кливленда» — 1.80, победа «Атланты» — 1.95.

«Хоукс» боролись за стабильность на протяжении всего сезона, в то время как «Кавальерс» были одной из самых стабильных команд на Востоке.

«Атланта» не смогла покрыть предложенную среднюю форму в четырех из последних пяти встреч даже со здоровым Треем Янгом, так что наш прогноз и ставка — «победа "Кливленда" с форой -1,5» за 1.87.

Еще один вариант — «тотал больше 220,5» за 1.87, так как «Атланта» всегда результативна на домашней арене, а «Кливленду» тоже придется полагаться на атаку, поскольку оборона далека от идеала.