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    Победит ли «Кливленд» в Атланте?

    «Атланта» — «Кливленд. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 16 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Кливленд
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    Кевин Лав
    В среду, 16 февраля, «Атланта» примет «Кливленд» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 03:30 по московскому времени. «Атланта» — «Кливленд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 16 Февраля 2022 года

    «Атланта»

    «Атланта» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 26 побед и 30 поражений.

    В пяти последних матчах «Хоукс» обыграли только «Индиану» (133:112), уступив «Торонто» (114:125), «Далласу» (94:103), «Сан-Антонио» (121:136) и «Бостону» (95:105).

    Во встрече против «Селтикс» Трей Янг отметился 30 очками и 10 передачами. Богдан Богданович добавил 26 очков и 6 подборов, а Клинт Капела — 8 очков и 17 подборов.

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    В лазарете «Атланты» находится только Джон Коллинс.

    «Кливленд»

    «Кливленд» идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции с 35 победами и 22 поражениями.

    Одержав четыре победы подряд, баскетболисты «Кавальерс» потерпели поражение от «Филадельфии» (93:103).

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    • У проигравших 27 очков набрал Дариус Гарлэнд. Джарретт Аллен записал себе в актив 13 очков и 5 подборов, а Джеди Осман – 12 очков.

    После травм у «Кливленда» восстанавливаются Лаури Маркканен и Коллин Секстон.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Кливленда» — 1.80, победа «Атланты» — 1.95.

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    «Хоукс» боролись за стабильность на протяжении всего сезона, в то время как «Кавальерс» были одной из самых стабильных команд на Востоке.

    «Атланта» не смогла покрыть предложенную среднюю форму в четырех из последних пяти встреч даже со здоровым Треем Янгом, так что наш прогноз и ставка — «победа "Кливленда" с форой -1,5» за 1.87.

    Еще один вариант — «тотал больше 220,5» за 1.87, так как «Атланта» всегда результативна на домашней арене, а «Кливленду» тоже придется полагаться на атаку, поскольку оборона далека от идеала.

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    «Атланта» — «Кливленд: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 16.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Победит ли «Кливленд» в Атланте?
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