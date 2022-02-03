Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичТоп-7 зимних трансферов января 2022 года До Олимпиады в Пекине остались считанные дниИгра на выбывание. «Фактор COVIDа» вносит хаос за несколько дней до старта ОИ-2022 Златан ИбрагимовичНа короткую перспективу. Топ известных игроков, которые не смогли закрепиться в «Барселоне»
  • 12:18
    • «Рубин» отдал Игнатьева в аренду «Крыльям Советов»
  • 05:44
    • Бразилия разгромила Парагвай, Аргентина обыграла Колумбию в отборе ЧМ-2022
  • 01:11
    • «Зенит» обыграл «Басконию» в матче Евролиги
  • 00:57
    • «Лион» вырвал победу у «Марселя» в перенесенном матче
    Все новости спорта

    Кто прервет неудачную серию?

    «Сакраменто» — «Бруклин». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 3 февраля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сакраменто Кингз Прогнозы на Бруклин Нетс
    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Бруклин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кайри Ирвинг
    В четверг, 3 февраля, «Сакраменто» примет «Бруклин» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Голден Уан-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Сакраменто» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 03 Февраля 2022 года

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 побед и 34 поражения.

    «Кингз» проиграли семь предыдущих встреч, а накануне они не справились с «Нью-Йорком» (96:116).

    Самым результативным стал Тайрис Халибертон — 21 очко и 8 подборов. Дэвион Митчелл добавил 18 баллов, а Бадди Хилд и Харрисон Барнс — по 11.

    Все прогнозы на НБА

    После травм у «Сакраменто» восстанавливаются Марвин Багли III, Теренс Дэвис и Де'Аарон Фокс.

    «Бруклин»

    «Бруклин» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 29 победами и 21 поражением.

    Текущая серия поражений «Нетс» насчитывает пять матчей, в последнем из которых они уступили «Финиксу» (111:121).

  • Топ-7 зимних трансферов января 2022 года
  • Кто провел лучшие сделки?
  • Сегодня

    • Кайри Ирвинг набрал 26 очков, Джеймс Харден отметился 22 баллами, 10 передачами и 5 подборами, а Блэйк Гриффин — 17 баллами.

    Среди травмированных у «Бруклина» значатся Ламаркус Олдридж, Кевин Дюрант, Джо Харрис и Пол Миллсэп.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бруклина» — 1.56, победа «Сакраменто» — 2.45.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Несмотря на то, что «Нетс» проведут вторую игру подряд, они выглядят предпочтительнее «Кингз».

    Конечно, «Бруклин» затратил много сил на борьбу с «Финиксом», но против кризисного «Сакраменто» должно быть намного легче.

    «Кингз» явно не хватает сыгранности, чтобы бороться за плей-офф, так что наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -4,5» за 1.94.

    Еще один вариант — «тотал больше 230,5» за 1.90. Даже без Дюранта у «Бруклина» очень грозная атака, тогда как «Сакраменто» пропускает так много очков, что по этому показателю в НБА его обходит только «Хьюстон».

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Гаске — Умбер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Зиря — Сабаил
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.78
  • Экспресс дня 2 февраля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Кортрейк — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Буркина-Фасо — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бенфика — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Селтик — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барнсли — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Валенсия — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Белененсеш — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Детройт — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сакраменто» — «Бруклин»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 03.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Кто прервет неудачную серию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры