«Сакраменто»
«Сакраменто» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 побед и 34 поражения.
«Кингз» проиграли семь предыдущих встреч, а накануне они не справились с «Нью-Йорком» (96:116).
Самым результативным стал Тайрис Халибертон — 21 очко и 8 подборов. Дэвион Митчелл добавил 18 баллов, а Бадди Хилд и Харрисон Барнс — по 11.
После травм у «Сакраменто» восстанавливаются Марвин Багли III, Теренс Дэвис и Де'Аарон Фокс.
«Бруклин»
«Бруклин» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 29 победами и 21 поражением.
Текущая серия поражений «Нетс» насчитывает пять матчей, в последнем из которых они уступили «Финиксу» (111:121).
Кайри Ирвинг набрал 26 очков, Джеймс Харден отметился 22 баллами, 10 передачами и 5 подборами, а Блэйк Гриффин — 17 баллами.
Среди травмированных у «Бруклина» значатся Ламаркус Олдридж, Кевин Дюрант, Джо Харрис и Пол Миллсэп.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бруклина» — 1.56, победа «Сакраменто» — 2.45.
Несмотря на то, что «Нетс» проведут вторую игру подряд, они выглядят предпочтительнее «Кингз».
Конечно, «Бруклин» затратил много сил на борьбу с «Финиксом», но против кризисного «Сакраменто» должно быть намного легче.
«Кингз» явно не хватает сыгранности, чтобы бороться за плей-офф, так что наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -4,5» за 1.94.
Еще один вариант — «тотал больше 230,5» за 1.90. Даже без Дюранта у «Бруклина» очень грозная атака, тогда как «Сакраменто» пропускает так много очков, что по этому показателю в НБА его обходит только «Хьюстон».