В четверг, 3 февраля, «Сакраменто» примет «Бруклин» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Голден Уан-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Сакраменто» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сакраменто»

«Сакраменто» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 побед и 34 поражения.

«Кингз» проиграли семь предыдущих встреч, а накануне они не справились с «Нью-Йорком» (96:116).

Самым результативным стал Тайрис Халибертон — 21 очко и 8 подборов. Дэвион Митчелл добавил 18 баллов, а Бадди Хилд и Харрисон Барнс — по 11.

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После травм у «Сакраменто» восстанавливаются Марвин Багли III, Теренс Дэвис и Де'Аарон Фокс.

«Бруклин»

«Бруклин» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 29 победами и 21 поражением.

Текущая серия поражений «Нетс» насчитывает пять матчей, в последнем из которых они уступили «Финиксу» (111:121).

Кайри Ирвинг набрал 26 очков, Джеймс Харден отметился 22 баллами, 10 передачами и 5 подборами, а Блэйк Гриффин — 17 баллами.

Среди травмированных у «Бруклина» значатся Ламаркус Олдридж, Кевин Дюрант, Джо Харрис и Пол Миллсэп.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бруклина» — 1.56, победа «Сакраменто» — 2.45.

Несмотря на то, что «Нетс» проведут вторую игру подряд, они выглядят предпочтительнее «Кингз».

Конечно, «Бруклин» затратил много сил на борьбу с «Финиксом», но против кризисного «Сакраменто» должно быть намного легче.

«Кингз» явно не хватает сыгранности, чтобы бороться за плей-офф, так что наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -4,5» за 1.94.

Еще один вариант — «тотал больше 230,5» за 1.90. Даже без Дюранта у «Бруклина» очень грозная атака, тогда как «Сакраменто» пропускает так много очков, что по этому показателю в НБА его обходит только «Хьюстон».