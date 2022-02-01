Во вторник, 1 февраля, «Бостон» примет «Майами» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бостон» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 26 побед и 25 поражений.

В четырех последних матчах «Селтикс» уступили только «Атланте» (92:108), обыграв «Вашингтон» (116:87), «Сакраменто» (128:75) и «Нью-Орлеан» (107:97).

В поединке против «Пеликанс» Джейсон Тейтум записал себе в актив 38 очков, 8 подборов и 7 передач. Джейлен Браун добавил 31 балл, а Джош Ричардсон — 10.

Все прогнозы на НБА

После травм у «Бостона» восстанавливаются Ромео Лэнгфорд, Бол Бол и Пи Джей Дозьер.

«Майами»

«Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 32 победами и 18 поражениями.

Поочередно обыграв «Лейкерс» (113:107), «Нью-Йорк» (110:96) и «Клипперс» (121:114), накануне баскетболисты «Хит» уступили «Торонто» (120:124 ОТ).

Джимми Батлер оформил трипл-дабл из 37 очков, 14 подборов и 10 передач. Бэм Адебайо сделал дабл-дабл из 14 очков и 16 подборов, а Тайлер Хирроу добавил 13 баллов.

В лазарете «Майами» находятся Батлер, Виктор Оладипо, Маркифф Моррис, Кайл Лоури, Омер Юртсевен и Кези Окпала.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.62, победа «Майами» — 2.20.

Обе команды проведут третью игру за четыре ночи, так что их ждет настоящее испытание физической усталостью.

И данный факт, как нам кажется, сыграет на руку «Хит». У флоридцев более разносторонний коллектив, чем у «Селтикс», которые сильно зависят от двух человек (Тейтума и Брауна), поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой +3,5» за 1.82.

Также, учитывая накопившуюся усталость команд, возьмем «тотал меньше 211,5» за 1.87.