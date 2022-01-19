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    Сумеет ли «Миннесота» победить в Нью-Йорке?

    «Нью-Йорк» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Миннесота»
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    Баскетболисты «Миннесоты»
    В среду, 19 января, «Нью-Йорк» примет «Миннесоту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Нью-Йорк» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 22 победы и 22 поражения.

    Одержав победы над «Сан-Антонио» (111:96), «Далласом» (108:85) и «Атлантой» (117:108), «Никс» накануне проиграли «Шарлотт» (87:97).

    У проигравших Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов, а Ар Джей Барретт — из 18 очков и 12 подборов. Иммануэль Куикли отметился 12 баллами и 7 передачами.

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    После травм у «Нью-Йорка» восстанавливаются Кэм Реддиш, Деррик Роуз, Кемба Уокер, Лука Саманич и Нерленс Ноэль.

    «Миннесота»

    «Миннесота» идет девятой в турнирной таблице Западной конференции с 21 победой и 22 поражениями.

    Проиграв «Нью-Орлеану» (125:128) и «Мемфису» (108:116), в своем последнем матче «Тимбервулвз» расправились с «Голден Стэйт» (119:99).

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    • Карл-Энтони Таунс набрал 26 очков и сделал 11 подборов. Джейлен Ноуэлл добавил 17 баллов, а Малик Бисли — 16.

    В лазарете «Миннесоты» находятся Джейлен Ноуэлл и Джордан Маклафлин.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Миннесоты» — 1.80, победа «Нью-Йорка» — 1.95.

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    Для «Никс» игра обещает стать изнурительной. Они проведут второй поединок подряд, сразу после провала на домашней арене, когда они набрали всего 87 очков, тогда как «Шарлотт» в среднем пропускает почти 115.

    «Тимбервулвз» — опасная атакующая команда с неплохим подбором баскетболистов, которые, к тому же, в целом здоровы. Наш прогноз и ставка — победа гостей.

    Еще один вариант — «тотал меньше 210,5» за 1.90, тем более что «Нью-Йорк» играет с самым низким темпом в лиге.

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    «Нью-Йорк» — «Миннесота»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Сумеет ли «Миннесота» победить в Нью-Йорке?
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