В среду, 19 января, «Нью-Йорк» примет «Миннесоту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Нью-Йорк» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 22 победы и 22 поражения.

Одержав победы над «Сан-Антонио» (111:96), «Далласом» (108:85) и «Атлантой» (117:108), «Никс» накануне проиграли «Шарлотт» (87:97).

У проигравших Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов, а Ар Джей Барретт — из 18 очков и 12 подборов. Иммануэль Куикли отметился 12 баллами и 7 передачами.

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После травм у «Нью-Йорка» восстанавливаются Кэм Реддиш, Деррик Роуз, Кемба Уокер, Лука Саманич и Нерленс Ноэль.

«Миннесота»

«Миннесота» идет девятой в турнирной таблице Западной конференции с 21 победой и 22 поражениями.

Проиграв «Нью-Орлеану» (125:128) и «Мемфису» (108:116), в своем последнем матче «Тимбервулвз» расправились с «Голден Стэйт» (119:99).

Карл-Энтони Таунс набрал 26 очков и сделал 11 подборов. Джейлен Ноуэлл добавил 17 баллов, а Малик Бисли — 16.

В лазарете «Миннесоты» находятся Джейлен Ноуэлл и Джордан Маклафлин.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Миннесоты» — 1.80, победа «Нью-Йорка» — 1.95.

Для «Никс» игра обещает стать изнурительной. Они проведут второй поединок подряд, сразу после провала на домашней арене, когда они набрали всего 87 очков, тогда как «Шарлотт» в среднем пропускает почти 115.

«Тимбервулвз» — опасная атакующая команда с неплохим подбором баскетболистов, которые, к тому же, в целом здоровы. Наш прогноз и ставка — победа гостей.

Еще один вариант — «тотал меньше 210,5» за 1.90, тем более что «Нью-Йорк» играет с самым низким темпом в лиге.