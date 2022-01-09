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    Прервет ли «Индиана» серию поражений?

    «Индиана» — «Юта». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 9 января 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Индиана Пэйсерс Прогнозы на Юта Джаз
    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Юта»
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    Лэнс Стивенсон
    В воскресенье, 9 января, «Индиана» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Банкерс Лайф Филдхаус», начнется в 03:00 по московскому времени. «Индиана» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Индиана»

    «Индиана» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 14 побед и 25 поражений.

    «Пэйсерс» потерпели поражения в шести предыдущих матчах, а накануне уступили «Бруклину» (121:129).

    Самым результативным в команде стал Домантас Сабонис – 32 очка, 12 подборов и 10 передач. Еще 30 баллов добавил Лэнс Стивенсон, а Кифер Сайкс принес 18 очков.

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    В лазарете «Индианы» находятся Джастин Андерсон, Торри Крэйг, Джереми Лэмб, Гога Битадзе, Ти Джей Уоррен, Карис Леверт, Айзея Джексон, Крис Дуарте, Малкольм Брогдон и Ти Джей Макконнелл.

    «Юта»

    «Юта» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 28 победами и 11 поражениями.

    Обыграв «Нью-Орлеан» (115:104) и «Денвер» (115:109), накануне баскетболисты «Джаз» неожиданно проиграли «Торонто» (108:122).

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    • В поединке против «Рэпторс» Эрик Пэскелл набрал 29 очков, Элайджа Хьюз — 26, а Джаред Батлер — 17.

    За «Юту» пока не могут играть Донован Митчелл, Руди Гобер, Джордан Кларксон, Руди Гэй, Ройс О'Нил, Майк Конли, Боян Богданович и Джо Инглз.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.56, победа «Индианы» — 2.45.

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    Пожалуй, это лучшая возможность для «Пэйсерс» прервать серию из шести поражений подряд. «Юта» сыграет без всех своих игроков стартовой пятерки, еще и после длительного перелета.

    У «Индианы» тоже достаточно травмированных, но она не так пострадала, как «Юта». Ожидаем, что Домантас Сабонис будет лидировать на паркете, а Майлз Тернер и Лэнс Стивенсон окажут ему должную поддержку. Наш прогноз и ставка — «победа "Индианы" с форой +4,5» за 1.85.

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Индианы" больше 107,5» за 1.82. Раз уж «Юта» пропустила 122 очка от «Торонто», то ее оборона явно ослаблена.

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    «Индиана» — «Юта»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Прервет ли «Индиана» серию поражений?
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