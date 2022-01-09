«Индиана»
«Индиана» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 14 побед и 25 поражений.
«Пэйсерс» потерпели поражения в шести предыдущих матчах, а накануне уступили «Бруклину» (121:129).
Самым результативным в команде стал Домантас Сабонис – 32 очка, 12 подборов и 10 передач. Еще 30 баллов добавил Лэнс Стивенсон, а Кифер Сайкс принес 18 очков.
В лазарете «Индианы» находятся Джастин Андерсон, Торри Крэйг, Джереми Лэмб, Гога Битадзе, Ти Джей Уоррен, Карис Леверт, Айзея Джексон, Крис Дуарте, Малкольм Брогдон и Ти Джей Макконнелл.
«Юта»
«Юта» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 28 победами и 11 поражениями.
Обыграв «Нью-Орлеан» (115:104) и «Денвер» (115:109), накануне баскетболисты «Джаз» неожиданно проиграли «Торонто» (108:122).
В поединке против «Рэпторс» Эрик Пэскелл набрал 29 очков, Элайджа Хьюз — 26, а Джаред Батлер — 17.
За «Юту» пока не могут играть Донован Митчелл, Руди Гобер, Джордан Кларксон, Руди Гэй, Ройс О'Нил, Майк Конли, Боян Богданович и Джо Инглз.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.56, победа «Индианы» — 2.45.
Пожалуй, это лучшая возможность для «Пэйсерс» прервать серию из шести поражений подряд. «Юта» сыграет без всех своих игроков стартовой пятерки, еще и после длительного перелета.
У «Индианы» тоже достаточно травмированных, но она не так пострадала, как «Юта». Ожидаем, что Домантас Сабонис будет лидировать на паркете, а Майлз Тернер и Лэнс Стивенсон окажут ему должную поддержку. Наш прогноз и ставка — «победа "Индианы" с форой +4,5» за 1.85.
Также возьмем «индивидуальный тотал "Индианы" больше 107,5» за 1.82. Раз уж «Юта» пропустила 122 очка от «Торонто», то ее оборона явно ослаблена.