В понедельник, 3 января, «Кливленд» примет «Индиану» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус», начнется в 02:00 по московскому времени. «Кливленд» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кливленд»

«Кливленд» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 20 побед и 16 поражений.

В трех последних матчах «Кавальерс» проиграли «Нью-Орлеану» (104:108), «Вашингтону» (93:110) и «Атланте» (118:121).

В игре с «Хоукс» самым результативным стал Кевин Лав — 35 очков и 11 подборов. Джарретт Аллен добавил 21 очко и 8 подборов, Эван Мобли отметился 16 баллами, 8 подборами и 5 передачами.

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В лазарете «Кливленда» находятся Дилан Уиндлер, Джеди Осман, Дензел Валентайн, Рики Рубио, Дариус Гарлэнд и Коллин Секстон.

«Индиана»

«Индиана» расположилась на 13-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции с 14 победами и 22 поражениями.

«Пэйсерс» в трех предыдущих встречах уступили «Чикаго» (105:113), «Шарлотт» (108:116) и снова «Чикаго» (106:108).

В поединке с «Буллз» Карис Леверт набрал 27 очков. Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 24 очка и 14 подборов. Джастин Холидэй добавил 16 баллов.

На карантине у «Индианы» находятся Келан Мартин, Малкольм Брогдон, Крис Дуарте, Айзея Джексон, Джереми Лэмб. После травм восстанавливаются Ти Джей Уоррен и Ти Джей Макконнелл.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Кливленда» — 1.59, победа «Индианы» — 2.25.

В распоряжении Рика Карлайла все еще есть Карис Леверт, но задняя линия «Пэйсерс» все равно выглядит малопродуктивной, даже если сравнивать с «Кавальерс».

Лучший снайпер команды Брогдон попал под действие коронавирусного протокола. Дуарте и Лэмб тоже не играют, а Макконнелл восстанавливается после операции на запястье.

Кстати, давайте посмотрим на выступления «Индианы» в гостях в этом сезоне. Вдали от дома она выиграла всего три игры и реализовали лишь 32,3 процента бросков из-за дуги. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Кливленда" с форой -3,5» за 1.92.