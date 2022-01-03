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    Кто прервет серию поражений?

    «Кливленд» — «Индиана». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 3 января 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Кливленд Кавальерс Прогнозы на Индиана Пэйсерс
    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Индиана»
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    Кевин Лав
    В понедельник, 3 января, «Кливленд» примет «Индиану» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус», начнется в 02:00 по московскому времени. «Кливленд» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кливленд»

    «Кливленд» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 20 побед и 16 поражений.

    В трех последних матчах «Кавальерс» проиграли «Нью-Орлеану» (104:108), «Вашингтону» (93:110) и «Атланте» (118:121).

    В игре с «Хоукс» самым результативным стал Кевин Лав — 35 очков и 11 подборов. Джарретт Аллен добавил 21 очко и 8 подборов, Эван Мобли отметился 16 баллами, 8 подборами и 5 передачами.

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    В лазарете «Кливленда» находятся Дилан Уиндлер, Джеди Осман, Дензел Валентайн, Рики Рубио, Дариус Гарлэнд и Коллин Секстон.

    «Индиана»

    «Индиана» расположилась на 13-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции с 14 победами и 22 поражениями.

    «Пэйсерс» в трех предыдущих встречах уступили «Чикаго» (105:113), «Шарлотт» (108:116) и снова «Чикаго» (106:108).

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  • 30/12/2021

    • В поединке с «Буллз» Карис Леверт набрал 27 очков. Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 24 очка и 14 подборов. Джастин Холидэй добавил 16 баллов.

    На карантине у «Индианы» находятся Келан Мартин, Малкольм Брогдон, Крис Дуарте, Айзея Джексон, Джереми Лэмб. После травм восстанавливаются Ти Джей Уоррен и Ти Джей Макконнелл.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Кливленда» — 1.59, победа «Индианы» — 2.25.

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    В распоряжении Рика Карлайла все еще есть Карис Леверт, но задняя линия «Пэйсерс» все равно выглядит малопродуктивной, даже если сравнивать с «Кавальерс».

    Лучший снайпер команды Брогдон попал под действие коронавирусного протокола. Дуарте и Лэмб тоже не играют, а Макконнелл восстанавливается после операции на запястье.

    Кстати, давайте посмотрим на выступления «Индианы» в гостях в этом сезоне. Вдали от дома она выиграла всего три игры и реализовали лишь 32,3 процента бросков из-за дуги. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Кливленда" с форой -3,5» за 1.92.

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    «Кливленд» — «Индиана»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Кто прервет серию поражений?
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