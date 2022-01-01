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    Выиграет ли «Сакраменто» у «Далласа» во втором подряд матче?

    «Сакраменто» — «Даллас». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 1 января 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сакраменто Кингз Прогнозы на Даллас Маверикс
    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Даллас»
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    Бадди Хилд
    В субботу, 1 января, «Сакраменто» примет «Даллас» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Голден Уан-центр», начнется в 02:00 по московскому времени. «Сакраменто» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 15 побед и 21 поражение.

    Потерпев три поражения подряд, «Кингз» в двух последних матчах обыграли «Оклахому» (117:111) и «Даллас» (95:94).

    В игре с «Маверикс» Де'Аарон Фокс набрал 16 очков. Дэвион Митчелл и Харрисон Барнс добавили по 14 баллов. Тайрис Халибертон оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 передач.

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    У «Сакраменто» нет серьезных кадровых проблем.

    «Даллас»

    «Даллас» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и 18 поражениями.

    В трех последних матчах «Маверикс» обыграли «Портленд» (132:117), уступив «Милуоки» (95:102), «Юте» (116:120) и «Сакраменто» (94:95).

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  • Вчера

    • Самым результативным в игре с «Кингз» стал Джейлен Брансон — 25 очков и 6 передач. Кристапс Порзингис отметился 25 баллами и 7 подборами.

    На карантине у «Далласа» находятся Лука Дончич, Макси Клебер, Джакуори Маклафлин, Айзея Томас, Тим Хардуэй-младший, Трей Берк, Реджи Баллок, Бобан Марьянович и Брэндон Найт.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Сакраменто» — 1.90, победа «Далласа» — 1.90.

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    «Кингз» провели далеко не лучшую игру, но все равно сумели украсть победу у «Маверикс» накануне.

    С трудом верится в то, что Бадди Хилд снова наберет лишь 3 очка, а Халибертон забросит всего 4 броска из 13. Калифорнийцам явно есть куда расти.

    А вот «Маверикс», пожалуй, играют на пределе возможностей без Дончича и Хардуэя, поэтому наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Еще один вариант — «тотал меньше 217,5» за 1.90. Да, результативность должна вырасти, но не настолько, чтобы превысить эту отметку.

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    «Сакраменто» — «Даллас»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 01.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Выиграет ли «Сакраменто» у «Далласа» во втором подряд матче?
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