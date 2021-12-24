В пятницу, 24 декабря, «Даллас» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Даллас» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 15 побед и 15 поражений.

«Маверикс» после поражений от «Лейкерс» (104:107) и «Миннесоты» (105:111) накануне обыграли ту же «Миннесоту» (114:102).

Джейлен Брансон записал себе в актив 28 очков. Дориан Финни-Смит добавил 19 баллов и 6 подборов, а Дуайт Пауэлл — 15 очков и 8 подборов.

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На карантине у «Далласа» находятся Лука Дончич, Трей Берк, Тим Хардуэй-младший, Макси Клебер, Джош Грин и Реджи Баллок. Из-за травм рискуют не сыграть Кристапс Порзингис и Юджин Оморуи.

«Милуоки»

«Милуоки» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 20 победами и 13 поражениями.

В трех последних матчах «Бакс» уступили «Нью-Орлеану» (112:116) и «Кливленду» (90:119), выиграв у «Хьюстона» (126:106).

В поединке с «Рокетс» самым результативным стал Джру Холидэй — 24 очка и 10 передач. 23 балла набрал Крис Миддлтон, а Джордан Нвора и Демаркус Казинс набрали по 18 очков.

Из-за коронавируса за «Милуоки» точно не сыграет Яннис Адетокунбо, тогда как участие Донте Дивинченцо и Бобби Портиса остается под вопросом. Брук Лопес выбыл до марта в связи с травмой спины.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.42, победа «Далласа» — 2.75.

Хозяева остались без Дончича, а гости — без Адетокунбо, и их отсутствие точно понизит интерес к встрече.

Хотя «Маверикс» сыграют дома, именно «Бакс» смогут выставить на игру большее количество талантов. Те же Холидэй и Миддлтон выступают на высочайшем уровне, да и Нвора здорово себя проявляет в отсутствии Янниса.

По «Далласу» кадровые проблемы ударили больнее, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -5,5» за 1.87.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Далласа" меньше 105,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.80.