В среду, 15 декабря, «Нью-Йорк» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Нью-Йорк» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 12 побед и 15 поражений.

В декабре команда Тома Тибодо обыграла только «Сан-Антонио» (121:109), а в трех последних матчах проиграла «Индиане» (102:122), «Торонто» (87:90) и «Милуоки» (97:112).

В игре с «Бакс» Квентин Гримс набрал 27 очков. По 18 баллов добавили Деррик Роуз и Кевин Нокс, а вот Джулиус Рэндл ограничился 8 очками и 10 подборами.

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После травм у «Нью-Йорка» восстанавливаются Ар Джей Барретт, Оби Топпин и Лука Саманич.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 22 победами и пятью поражениями.

В четырех последних матчах команда Стива Керра уступила «Филадельфии» (93:102), обыграв «Орландо» (126:95), «Портленд» (104:94) и «Индиану» (102:100).

Самым результативным в игре с «Пэйсерс» стал Стеф Карри, набравший 26 очков. По 15 баллов добавили Дрэймонд Грин и Эндрю Уиггинс, 14 — Кевон Луни.

Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Голден Стэйт» — 1.61, победа «Нью-Йорка» — 2.30.

«Уорриорз» не лучшим образом сыграли с «Пэйсерс», однако вырвали победу. Хорошо пришлось поработать не только Карри, но и Грину, который в очередной раз продемонстрировал, что является одним из лучших оборонительных игроков в лиге.

В этот раз, как нам кажется, Грин перекроет кислород Рэндлу, ну а Карри сделает свое дело в атаке. Наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -3,5» за 1.90.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Нью-Йорка" меньше 104,5» за 1.81.