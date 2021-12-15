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    Одержит ли «Голден Стэйт» победу в Нью-Йорке?

    «Нью-Йорк» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 15 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Голден Стэйт»
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    Стеф Карри
    В среду, 15 декабря, «Нью-Йорк» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Нью-Йорк» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 12 побед и 15 поражений.

    В декабре команда Тома Тибодо обыграла только «Сан-Антонио» (121:109), а в трех последних матчах проиграла «Индиане» (102:122), «Торонто» (87:90) и «Милуоки» (97:112).

    В игре с «Бакс» Квентин Гримс набрал 27 очков. По 18 баллов добавили Деррик Роуз и Кевин Нокс, а вот Джулиус Рэндл ограничился 8 очками и 10 подборами.

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    После травм у «Нью-Йорка» восстанавливаются Ар Джей Барретт, Оби Топпин и Лука Саманич.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 22 победами и пятью поражениями.

    В четырех последних матчах команда Стива Керра уступила «Филадельфии» (93:102), обыграв «Орландо» (126:95), «Портленд» (104:94) и «Индиану» (102:100).

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    • Самым результативным в игре с «Пэйсерс» стал Стеф Карри, набравший 26 очков. По 15 баллов добавили Дрэймонд Грин и Эндрю Уиггинс, 14 — Кевон Луни.

    Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Голден Стэйт» — 1.61, победа «Нью-Йорка» — 2.30.

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    «Уорриорз» не лучшим образом сыграли с «Пэйсерс», однако вырвали победу. Хорошо пришлось поработать не только Карри, но и Грину, который в очередной раз продемонстрировал, что является одним из лучших оборонительных игроков в лиге.

    В этот раз, как нам кажется, Грин перекроет кислород Рэндлу, ну а Карри сделает свое дело в атаке. Наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -3,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Нью-Йорка" меньше 104,5» за 1.81.

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    «Нью-Йорк» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Одержит ли «Голден Стэйт» победу в Нью-Йорке?
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