ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду по-прежнему очень важен для «МЮ». И самое главное — он готов к «гегенпрессингу» Рангника «Зенит» — «Ростов»Проявили характер. «Зенит» отыгрался с 0:2 при скандальном судействе Майкл КаррикКаррик покинул «МЮ» после 15 лет в клубе. Сможет ли он возглавить команду в будущем?
    Все новости спорта

    Окажет ли «Чикаго» сопротивление «Бруклину»?

    «Бруклин» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 5 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бруклин Нетс Прогнозы на Чикаго Буллз
    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Чикаго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никола Вучевич
    В воскресенье, 5 декабря, «Бруклин» примет «Чикаго» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Бруклин» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    «Бруклин» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 16 побед и шесть поражений.

    Проиграв «Финиксу» (107:113) в конце ноября, подопечные Стива Нэша выиграли у «Нью-Йорка» (112:110) и «Миннесоты» (110:105) и теперь готовятся к заключительному матчу домашней серии.

    В поединке с «Тимбервулвз» лучшим на площадке был Кевин Дюрант — 30 очков, 10 подборов и 6 передач. Патрик Миллз добавил 23 очка, а Джеймс Харден — 20 очков и 9 передач.

    Все прогнозы на НБА

    За «Бруклин» точно не сыграют Кайри Ирвинг, Джо Харрис и Дэвид Дюк. Статус Кэмерона Томаса остается неопределенным.

    «Чикаго»

    «Чикаго» расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 15 победами и восемью поражениями.

    Команда Билли Донована в конце ноября тоже проиграла «Майами» (104:107), а затем обыграла «Шарлотт» (133:119) и «Нью-Йорк» (119:115).

  • Роналду по-прежнему очень важен для «МЮ». И самое главное — он готов к «гегенпрессингу» Рангника
  • Ральф Рангник может положиться на Криштиану Роналду
  • Вчера

    • Самым результативным в поединке с «Никс» стал Демар Дерозан, настрелявший 34 очка. Зак Лавин и Никола Вучевич добавили по 27 баллов.

    Среди травмированных у «Чикаго» значатся Патрик Уильямс, Коби Уайт, Джавонте Грин и Алекс Карузо.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.68, победа «Чикаго» — 2.20.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Нетс» в последнее время играют хорошо, но они проведут второй поединок подряд. В трех подобных случаях в этом сезоне они одержали две победы и потерпели одно поражение, а по очкам они имели минимальное преимущество — «+0,4».

    Кроме того, не забываем о том, что «Бруклин» на длительный период потерял Харриса, а это — большой удар для команды.

    «Буллз» после победы над «Никс» получили один выходной и готовы к тому, чтобы оказать жесткое сопротивление. Наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой +3,5» за 1.81.

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Чикаго" больше 108,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.07
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трактор — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Верес — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ковентри — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСВ — Утрехт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Милан — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Карабах — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бруклин» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Окажет ли «Чикаго» сопротивление «Бруклину»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры