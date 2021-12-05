«Бруклин»
«Бруклин» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 16 побед и шесть поражений.
Проиграв «Финиксу» (107:113) в конце ноября, подопечные Стива Нэша выиграли у «Нью-Йорка» (112:110) и «Миннесоты» (110:105) и теперь готовятся к заключительному матчу домашней серии.
В поединке с «Тимбервулвз» лучшим на площадке был Кевин Дюрант — 30 очков, 10 подборов и 6 передач. Патрик Миллз добавил 23 очка, а Джеймс Харден — 20 очков и 9 передач.
За «Бруклин» точно не сыграют Кайри Ирвинг, Джо Харрис и Дэвид Дюк. Статус Кэмерона Томаса остается неопределенным.
«Чикаго»
«Чикаго» расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 15 победами и восемью поражениями.
Команда Билли Донована в конце ноября тоже проиграла «Майами» (104:107), а затем обыграла «Шарлотт» (133:119) и «Нью-Йорк» (119:115).
Самым результативным в поединке с «Никс» стал Демар Дерозан, настрелявший 34 очка. Зак Лавин и Никола Вучевич добавили по 27 баллов.
Среди травмированных у «Чикаго» значатся Патрик Уильямс, Коби Уайт, Джавонте Грин и Алекс Карузо.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.68, победа «Чикаго» — 2.20.
«Нетс» в последнее время играют хорошо, но они проведут второй поединок подряд. В трех подобных случаях в этом сезоне они одержали две победы и потерпели одно поражение, а по очкам они имели минимальное преимущество — «+0,4».
Кроме того, не забываем о том, что «Бруклин» на длительный период потерял Харриса, а это — большой удар для команды.
«Буллз» после победы над «Никс» получили один выходной и готовы к тому, чтобы оказать жесткое сопротивление. Наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой +3,5» за 1.81.
Также возьмем «индивидуальный тотал "Чикаго" больше 108,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.85.