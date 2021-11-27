В субботу, 27 ноября, «Голден Стэйт» примет «Портленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея на своем счету 16 побед и два поражения.

Уступив «Шарлотт» в середине ноября, подопечные Стива Керра поочередно обыграли «Бруклин» (117:99), «Кливленд» (104:89), «Детройт» (105:102), «Торонто» (119:104) и «Филадельфию» (116:96).

В игре с «Сиксерс» Стеф Карри настрелял 25 очков и сделал 10 передач. Эндрю Уиггинс добавил 19 баллов, а Джордан Пул — 17.

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После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Клэй Томпсон, Андре Игуодала и Джеймс Уайзмен.

«Портленд»

«Портленд» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с десятью победами и девятью поражениями.

С середины ноября «Трэйл Блэйзерс» выиграли у «Торонто» (118:113), «Чикаго» (112:107), «Филадельфии» (118:111) и «Денвера» (119:100), прежде чем проиграть «Сакраменто» (121:125).

В поединке против «Кингз» Дамиан Лиллард набрал 32 очка и сделал 10 передач, а Юсуф Нуркич к 28 баллам добавил 17 подборов. В то же время Си Джей Макколлум отметился лишь 13 баллами, реализовав 6 бросков из 20.

Среди травмированных у «Портленда» значится только Анферни Саймонс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.40, победа «Портленда» — 3.10.

«Уорриорз» были лучшей командой лиги не только в турнирной таблице, но и в рейтинге по покрытию усредненных фор.

Сразу в 13 встречах подопечные Стива Керра оправдали ожидания экспертов, тогда как «Трэйл Блэйзерс» сделали это лишь раз в девяти выездных встречах.

Хотя «Портленд» в последнее время играет неплохо, он все еще страдает в гостях, о чем свидетельствует недавнее поражение от «Сакраменто». Наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -6,5» за 1.92.

Еще один вариант — «тотал больше 224,5» за 1.88. Мы ожидаем активной перестрелки между элитным Карри и набравшим форму Лиллардом.