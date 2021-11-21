В воскресенье, 21 ноября, «Атланта» примет «Шарлотт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 03:30 по московскому времени. «Атланта» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету семь побед и девять поражений.

В трех последних матчах команда Нэйта Макмиллана на домашнем паркете поочередно обыграла «Милуоки» (120:100), «Орландо» (129:111) и «Бостон» (110:99).

В игре с «Селтикс» Джон Коллинс оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. Кевин Хьюртер и Кэм Реддиш добавили по 19 баллов, а Трей Янг к 18 очкам приплюсовал 11 результативных передач.

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После травм у «Атланты» восстанавливаются Деандре Хантер и Оньека Оконгву.

«Шарлотт»

«Шарлотт» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с десятью победами и семью поражениями.

Победная серия «Хорнетс» насчитывает пять матчей, а их последней жертвой стала «Индиана» (121:118).

Лучшим на площадке у победителей был Ламело Болл — 32 очка, 11 подборов, 8 передач. 25 очков добавил Гордон Хэйворд.

Среди травмированный у «Шарлотт» значится только Пи Джей Вашингтон, имеющий шансы выйти на площадку.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атланты» — 1.41, победа «Шарлотт» — 2.90.

Тот факт, что эксперты называют «Хоукс» фаворитами связан с их блестящей игрой на домашнем паркете. Что говорить, если в восьми домашних встречах они шесть раз добились успеха.

Однако давайте на сбрасывать со счетов «Хорнетс», которые не просто выдали длительную серию побед, но и обыграли нескольких претендентов на титул, среди которых «Голден Стэйт». Наш прогноз и ставка — «победа "Шарлотт" с форой +6,5» за 1.81.

Еще один вариант — «тотал меньше 226,5» за 1.86. «Шарлотт» в четырех последних матчах позволял соперникам набирать в среднем чуть больше 100 очков за игру. У «Атланты» в обороне на домашней арене тоже все в порядке.