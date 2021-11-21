«Атланта»
«Атланта» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету семь побед и девять поражений.
В трех последних матчах команда Нэйта Макмиллана на домашнем паркете поочередно обыграла «Милуоки» (120:100), «Орландо» (129:111) и «Бостон» (110:99).
В игре с «Селтикс» Джон Коллинс оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. Кевин Хьюртер и Кэм Реддиш добавили по 19 баллов, а Трей Янг к 18 очкам приплюсовал 11 результативных передач.
После травм у «Атланты» восстанавливаются Деандре Хантер и Оньека Оконгву.
«Шарлотт»
«Шарлотт» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с десятью победами и семью поражениями.
Победная серия «Хорнетс» насчитывает пять матчей, а их последней жертвой стала «Индиана» (121:118).
Лучшим на площадке у победителей был Ламело Болл — 32 очка, 11 подборов, 8 передач. 25 очков добавил Гордон Хэйворд.
Среди травмированный у «Шарлотт» значится только Пи Джей Вашингтон, имеющий шансы выйти на площадку.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атланты» — 1.41, победа «Шарлотт» — 2.90.
Тот факт, что эксперты называют «Хоукс» фаворитами связан с их блестящей игрой на домашнем паркете. Что говорить, если в восьми домашних встречах они шесть раз добились успеха.
Однако давайте на сбрасывать со счетов «Хорнетс», которые не просто выдали длительную серию побед, но и обыграли нескольких претендентов на титул, среди которых «Голден Стэйт». Наш прогноз и ставка — «победа "Шарлотт" с форой +6,5» за 1.81.
Еще один вариант — «тотал меньше 226,5» за 1.86. «Шарлотт» в четырех последних матчах позволял соперникам набирать в среднем чуть больше 100 очков за игру. У «Атланты» в обороне на домашней арене тоже все в порядке.