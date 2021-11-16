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    Позволит ли «Чикаго» доминировать Дэвису?

    «Лейкерс» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лейкерс» — «Чикаго»
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    Энтони Дэвис
    Во вторник, 16 ноября, «Лейкерс» примут «Чикаго» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 06:30 по московскому времени. «Лейкерс» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету восемь побед и шесть поражений.

    В четырех последних матчах калифорнийцы обыграли «Шарлотт» (126:123), «Майами» (120:117) и «Сан-Антонио» (114:106), уступив только «Миннесоте» (83:107).

    Накануне против «Сперс» Энтони Дэвис набрал 34 очка и сделал 15 подборов. Тэйлен Хортон-Такер добавил 17 баллов, а Рассел Уэстбрук — 14 очков, 11 подборов и 7 передач.

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    За «Лейкерс» из-за травм пока не могут играть Леброн Джеймс, Кендрик Нанн, Остин Ривз и Тревор Ариза.

    «Чикаго»

    «Чикаго» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с девятью победами и четырьмя поражениями.

    На минувшей неделе подопечные Билли Донована огорчили «Бруклин» (118:95), «Даллас» (117:107) и «Клипперс» (100:90), оступившись только в игре с «Голден Стэйт» (93:119).

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    • В игре с «Клипперс» Демар Дерозан настрелял 35 очков. Зак Лавин добавил 29 баллов и 8 подборов. Лонзо Болл отметился 10 баллами, а остальные не дотянули и до этой отметки.

    Среди травмированных у «Чикаго» значатся Никола Вучевич и Патрик Уильямс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.82, победа «Чикаго» — 2.00.

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    Обе команды проведут вторую игру подряд, хотя у подопечных Фрэнка Вогеля будет несколько часов больше на отдых и подготовку, поскольку «Буллз» встречались с «Клипперс» поздно вечером по местному времени.

    Пожалуй, мы поставим на хозяев. Даже без Леброна Джеймса они сейчас на ходу, а Энтони Дэвис вернул себе былую уверенность.

    Кроме того, не забываем, что «Чикаго» остался без Вучевича, а это еще один признак того, что Дэвис будет доминировать в «краске». Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -1,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «тотал больше 218,5» за 1.90. «Лейкерс» без Леброна позволяют соперникам набирать много очков, но и сами не должны остаться в стороне, учитывая наличие ярких звезд в составе.

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    «Лейкерс» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Позволит ли «Чикаго» доминировать Дэвису?
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