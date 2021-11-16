Во вторник, 16 ноября, «Лейкерс» примут «Чикаго» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 06:30 по московскому времени. «Лейкерс» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейкерс»

«Лейкерс» занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету восемь побед и шесть поражений.

В четырех последних матчах калифорнийцы обыграли «Шарлотт» (126:123), «Майами» (120:117) и «Сан-Антонио» (114:106), уступив только «Миннесоте» (83:107).

Накануне против «Сперс» Энтони Дэвис набрал 34 очка и сделал 15 подборов. Тэйлен Хортон-Такер добавил 17 баллов, а Рассел Уэстбрук — 14 очков, 11 подборов и 7 передач.

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За «Лейкерс» из-за травм пока не могут играть Леброн Джеймс, Кендрик Нанн, Остин Ривз и Тревор Ариза.

«Чикаго»

«Чикаго» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с девятью победами и четырьмя поражениями.

На минувшей неделе подопечные Билли Донована огорчили «Бруклин» (118:95), «Даллас» (117:107) и «Клипперс» (100:90), оступившись только в игре с «Голден Стэйт» (93:119).

В игре с «Клипперс» Демар Дерозан настрелял 35 очков. Зак Лавин добавил 29 баллов и 8 подборов. Лонзо Болл отметился 10 баллами, а остальные не дотянули и до этой отметки.

Среди травмированных у «Чикаго» значатся Никола Вучевич и Патрик Уильямс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.82, победа «Чикаго» — 2.00.

Обе команды проведут вторую игру подряд, хотя у подопечных Фрэнка Вогеля будет несколько часов больше на отдых и подготовку, поскольку «Буллз» встречались с «Клипперс» поздно вечером по местному времени.

Пожалуй, мы поставим на хозяев. Даже без Леброна Джеймса они сейчас на ходу, а Энтони Дэвис вернул себе былую уверенность.

Кроме того, не забываем, что «Чикаго» остался без Вучевича, а это еще один признак того, что Дэвис будет доминировать в «краске». Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -1,5» за 1.90.

Еще один вариант — «тотал больше 218,5» за 1.90. «Лейкерс» без Леброна позволяют соперникам набирать много очков, но и сами не должны остаться в стороне, учитывая наличие ярких звезд в составе.