В понедельник, 1 ноября, «Милуоки» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 02:00 по московскому времени. «Милуоки» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

«Милуоки» пока не соответствует тому уровню, который в прошлом сезоне позволил команде оформить чемпионство.

На счету «Бакс» три победы и три поражения, и это при том, что сезон они начали, уверенно разгромив «Бруклин» (127:104).

В своей последней игре подопечные Майка Буденхольцера уступили «Сан-Антонио» (93:102). Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов, тогда как Крис Миддлтон добавил 19 баллов, а Джру Холидэй остался в лазарете.

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Также травмы залечивают Брук Лопес и Донте Дивинченцо.

«Юта»

«Юта» начала сезон с четырех подряд побед, но накануне потерпела поражение от «Чикаго» (99:107).

Несмотря на лидерство после первой половины игры в «Юнайтед-центре», баскетболисты «Джаз» провалили третью четверть, которую проиграли с разницей «-10», после чего просто не сумели наверстать упущенное.

Отличную игру продемонстрировал Донован Митчелл, записав себе в актив 30 баллов и 7 подборов и 6 передач. Дабл-дабл из 17 очков и 19 подборов оформил Руди Гобер.

Среди травмированных у «Юты» значатся Руди Гэй и Майк Конли.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.81, победа «Милуоки» — 2.04.

Баскетболисты «Джаз» уверенно стартовали в этом сезоне, но для них эта игра будет не просто второй подряд, но и третьей подряд на выезде.

«Юте» не хватает нескольких ключевых игроков из-за травм, и есть еще некоторые, которые не готовы на 100 процентов.

Да, «Бакс» нестабильны в начале чемпионата, но три из четырех стартовых встреч они провели в гостях. Сейчас же пора возвращаться на победный путь. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также возьмем «тотал больше 223,5» за 1.94. Несмотря на скромный старт, «Милуоки» в среднем за игру набирает солидные 115 баллов, поэтому ждем серьезной перестрелки.