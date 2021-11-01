В понедельник, 1 ноября, «Лейкерс» примут «Хьюстон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:30 по московскому времени. «Лейкерс» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейкерс»

«Лейкерс», возможно, не получили того старта, на который рассчитывали в этом сезоне, но они все еще остаются одной из сильнейших команд НБА с прицелом на чемпионский титул.

Калифорнийцам просто очень важно, чтобы Рассел Уэстбрук, Энтони Дэвис и Леброн Джеймс провели на паркете как можно больше игр и наладили так называемую химию.

Накануне они обыграли «Кливленд» (113:101), тогда как Джеймс принес в копилку команды 26 очков и 8 передач, Уэстбрук добавил 19 очков, а Дэвис — 15. Идеально? Нет, но это уже шаг вперед.

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Кроме того, «Лейкерс» помогла еще одна звезда в статусе ветерана — Кармело Энтони, настрелявший 24 очка.

За «Лейкерс» пока не готовы играть Кендри Нанн, Тревор Ариза и Тэйлен Хортон-Такер. Под вопросом остается участие Джеймса и Дэвиса, у которых есть микроповреждения.

«Хьюстон»

«Хьюстон» находится в стадии перестройки. Средний возраст команды — всего 25 лет, и, по понятным причинам, техасцы проиграли четыре из пяти встреч на старте чемпионата.

Примечательно, что выиграть им удалось только у «Оклахомы» (124:91), которая тоже оказалась на пути перестройки.

В своей последней игре «Рокетс» проиграли «Юте» (91:122), реализовав всего 9 трехочковых из 44. Самым результативным в команде стал Кристиан Вуд с 16 очками и 7 подборами.

У «Хьюстона» в составе есть опытный Джон Уолл, но он не играет, так как хочет найти новую команду. Среди травмированных значатся Кевин Портер и Дануэл Хаус.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.12, победа «Хьюстона» — 6.30.

Калифорнийцы показали лучшую игру в обороне в этом сезоне, когда расправились с «Кливлендом», и это хороший знак.

У «Хьюстона» есть несколько талантливых игроков, но опыт полностью на стороне «Лейкерс». Вот почему нам кажется, что им не составит труда победить аутсайдеров. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -12,5» за 1.90.

Ну и возьмем «индивидуальный тотал "Кливленда" меньше 105,5» за 1.87, раз уж ждем хорошей игры хозяев в обороне.