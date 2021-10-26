Во вторник, 26 октября, «Клипперс» примут «Портленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:30 по московскому времени. «Клипперс» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

Баскетболисты «Клипперс» пока остаются без побед в новом сезоне. На старте регулярного чемпионата они успели проиграть «Голден Стэйт» (113:115) и «Мемфису» (114:120).

Несомненно, лучшим игроком в составе калифорнийцев является Пол Джордж, чьи средние показатели впечатляют: 35 очков, 10,5 подбора и 5 передач за две игры.

Однако звездный защитник не получает должной помощи от партнеров. И хотя Эрик Бледсо, Реджи Джексон, Ивица Зубац и Айзея Хартенштейн в среднем набирают больше 10 баллов, никто из них не обладает достаточной стабильностью, чтобы отвлечь внимание обороны соперника от Джорджа.

Все прогнозы на НБА

Большой проблемой «Клипперс» остается то, что Кавай Леонард находится в лазарете и останется там примерно до марта. Также не готовы играть Серж Ибака и Джейсон Престон.

«Портленд»

«Портленд» начал сезон с неожиданного поражения от «Сакраменто» (121:124), после чего эффектно обыграл «Финикс» (134:105).

Си Джей Макколлум может быть доволен своей игрой, ведь он в среднем набирает 31 очко, 4,5 подбора и 3 передачи. Дамиан Лиллард в атаке играет скромнее: всего 19,5 очка. При этом в его активе 9,5 передачи, и его креативность очень помогает команде.

Норман Пауэлл, Юсуф Нуркич и Анферни Саймонс набирают в среднем больше 14 очков за игру, а это говорит о том, что у «Трэйл Блэйзерс» хорошая глубина состава.

В списке травмированных «Портленда» находятся Пауэлл и Тони Снэлл, которые имеют шанс вернуться на паркет к 27 октября.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.68, победа «Портленда» — 2.25.

Нам же кажется, что калифорнийцы подходят к этой игре в разобранном состоянии. Да, Пол Джордж всегда готов дать бой, но без поддержки Кавая Леонарда ему очень тяжело.

В то же время у «Трэйл Блэйзерс» есть лучший дуэт защитников в лиге в лице Лилларда и Макколлума. Эта команда максимально опасна в атаке и, похоже, готова лучше играть в обороне, чем прежде. Наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой +3,5» за 1.85.

Еще один интересный вариант — «тотал больше 231,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.81.