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    Придет ли кто-то из партнеров на помощь Полу Джорджу?

    «Клипперс» — «Портленд». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 26 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Клипперс» — «Портленд»
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    Пол Джордж
    Во вторник, 26 октября, «Клипперс» примут «Портленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:30 по московскому времени. «Клипперс» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Клипперс»

    Баскетболисты «Клипперс» пока остаются без побед в новом сезоне. На старте регулярного чемпионата они успели проиграть «Голден Стэйт» (113:115) и «Мемфису» (114:120).

    Несомненно, лучшим игроком в составе калифорнийцев является Пол Джордж, чьи средние показатели впечатляют: 35 очков, 10,5 подбора и 5 передач за две игры.

    Однако звездный защитник не получает должной помощи от партнеров. И хотя Эрик Бледсо, Реджи Джексон, Ивица Зубац и Айзея Хартенштейн в среднем набирают больше 10 баллов, никто из них не обладает достаточной стабильностью, чтобы отвлечь внимание обороны соперника от Джорджа.

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    Большой проблемой «Клипперс» остается то, что Кавай Леонард находится в лазарете и останется там примерно до марта. Также не готовы играть Серж Ибака и Джейсон Престон.

    «Портленд»

    «Портленд» начал сезон с неожиданного поражения от «Сакраменто» (121:124), после чего эффектно обыграл «Финикс» (134:105).

    Си Джей Макколлум может быть доволен своей игрой, ведь он в среднем набирает 31 очко, 4,5 подбора и 3 передачи. Дамиан Лиллард в атаке играет скромнее: всего 19,5 очка. При этом в его активе 9,5 передачи, и его креативность очень помогает команде.

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    • Норман Пауэлл, Юсуф Нуркич и Анферни Саймонс набирают в среднем больше 14 очков за игру, а это говорит о том, что у «Трэйл Блэйзерс» хорошая глубина состава.

    В списке травмированных «Портленда» находятся Пауэлл и Тони Снэлл, которые имеют шанс вернуться на паркет к 27 октября.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.68, победа «Портленда» — 2.25.

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    Нам же кажется, что калифорнийцы подходят к этой игре в разобранном состоянии. Да, Пол Джордж всегда готов дать бой, но без поддержки Кавая Леонарда ему очень тяжело.

    В то же время у «Трэйл Блэйзерс» есть лучший дуэт защитников в лиге в лице Лилларда и Макколлума. Эта команда максимально опасна в атаке и, похоже, готова лучше играть в обороне, чем прежде. Наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой +3,5» за 1.85.

    Еще один интересный вариант — «тотал больше 231,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.81.

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    «Клипперс» — «Портленд»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на баскетбол. Придет ли кто-то из партнеров на помощь Полу Джорджу?
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