«Клипперс»
Баскетболисты «Клипперс» пока остаются без побед в новом сезоне. На старте регулярного чемпионата они успели проиграть «Голден Стэйт» (113:115) и «Мемфису» (114:120).
Несомненно, лучшим игроком в составе калифорнийцев является Пол Джордж, чьи средние показатели впечатляют: 35 очков, 10,5 подбора и 5 передач за две игры.
Однако звездный защитник не получает должной помощи от партнеров. И хотя Эрик Бледсо, Реджи Джексон, Ивица Зубац и Айзея Хартенштейн в среднем набирают больше 10 баллов, никто из них не обладает достаточной стабильностью, чтобы отвлечь внимание обороны соперника от Джорджа.
Большой проблемой «Клипперс» остается то, что Кавай Леонард находится в лазарете и останется там примерно до марта. Также не готовы играть Серж Ибака и Джейсон Престон.
«Портленд»
«Портленд» начал сезон с неожиданного поражения от «Сакраменто» (121:124), после чего эффектно обыграл «Финикс» (134:105).
Си Джей Макколлум может быть доволен своей игрой, ведь он в среднем набирает 31 очко, 4,5 подбора и 3 передачи. Дамиан Лиллард в атаке играет скромнее: всего 19,5 очка. При этом в его активе 9,5 передачи, и его креативность очень помогает команде.
Норман Пауэлл, Юсуф Нуркич и Анферни Саймонс набирают в среднем больше 14 очков за игру, а это говорит о том, что у «Трэйл Блэйзерс» хорошая глубина состава.
В списке травмированных «Портленда» находятся Пауэлл и Тони Снэлл, которые имеют шанс вернуться на паркет к 27 октября.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.68, победа «Портленда» — 2.25.
Нам же кажется, что калифорнийцы подходят к этой игре в разобранном состоянии. Да, Пол Джордж всегда готов дать бой, но без поддержки Кавая Леонарда ему очень тяжело.
В то же время у «Трэйл Блэйзерс» есть лучший дуэт защитников в лиге в лице Лилларда и Макколлума. Эта команда максимально опасна в атаке и, похоже, готова лучше играть в обороне, чем прежде. Наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой +3,5» за 1.85.
Еще один интересный вариант — «тотал больше 231,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.81.