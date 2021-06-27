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    Станет ли ничейным счет в финале Западной конференции?

    «Клипперс» — «Финикс». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч плей-офф НБА 27 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Клипперс» — «Финикс»
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    Ивица Зубац
    В воскресенье, 27 июня, «Клипперс» примут «Финикс» в четвертом матче финальной серии Западной конференции. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Клипперс»

    «Клипперс» по своей доброй традиции этого сезона начали финальную серию Западной конференции с двух поражений подряд (114:120 и 103:104).

    Неудача в третьем матче могла бы обернуться катастрофой, но подопечные Тайрона Лю сыграли гораздо увереннее и победили (106:92).

    Самым результативным у калифорнийцев стал Пол Джордж, записавший на свой счет 27 очков, 15 подборов и 8 результативных передач.

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    Здорово сыграл Реджи Джексон, набравший 23 очка. Еще 15 баллов и 16 подборов добавил Ивица Зубац.

    У «Клипперс» до конца сезона выбыл Серж Ибака. Также в лазарете остается Кавай Леонард, у которого повреждено колено.

    «Финикс»

    После двух домашних побед «Финикс» мечтал взять игру на выезде. До большого перерыва гости на равных играли с «Клипперс», но во второй половине все же оказались слабее.

    Ни один игрок «Санз» не дотянул до отметки в 20 баллов, а самым результативным стал Деандре Эйтон с 18 очками и 9 подборами.

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    • По 15 очков себе в актив записали Девин Букер и Крис Пол, который отбыл карантин и также сделал 12 результативных передач.

    При этом травму голеностопа получил Кэмерон Пэйн, участие которого в четвертой игре остается под вопросом. До 30 июня не сможет играть Абдель Надер.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.82, победа «Клипперс» — 1.99.

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    После небольшого провала в третьей игре можно ожидать, что Монти Уильямс внесет некоторые коррективы. Например, будет использовать больше заслонов, что выводить Букера на открытые броски.

    Поможет ли это улучшить качество игры? Определенно. Поможет ли это выиграть? Вопрос довольно сложный.

    Калифорнийцы почувствовали запах крови и вряд ли захотят ехать в Аризону при счете 1-3. Нам нравится заряженность Джорджа на борьбу и то, как Патрик Беверли и Теренс Мэнн отрабатывают в обороне. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Также возьмем «тотал меньше 219,5» за 1.92, поскольку на первый план должна выйти защита, а не атака.

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    «Клипперс» — «Финикс»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 27.06.2021. Прогнозы на баскетбол. Станет ли ничейным счет в финале Западной конференции?
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