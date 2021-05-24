В понедельник, 24 мая, «Нью-Йорк» примет «Атланту» в первом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден», начнется в 02:00 по московскому времени. «Нью-Йорк» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав на свой счет 41 победу и 31 поражение.

«Никс» не просто вышли в плей-офф впервые с 2013 года, но и получили преимущество домашней площадки в первом раунде.

Лидерами этой команды являются Джулиус Рэндл и Ар Джей Барретт. Первый в среднем за игру набирает 24,1 очка, 10,2 подбора и 6 передач, второй — 17,6 очка и 5,8 подбора.

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Среди травмированных у «Нью-Йорка» значатся Митчелл Робинсон и Лука Вильдоса, которые имеют шансы вернуться на паркет к старту плей-офф.

«Атланта»

«Атланта» финишировала с тем же показателем побед и поражений, что и «Никс», но заняла пятое место, поэтому вынуждена начинать серию в гостях.

На старте регулярного чемпионата «Хоукс» тренировал Ллойд Пирс, по ходу сезона его сменил Нейт Макмиллан, и ставка руководства оправдалась.

Безусловным лидером «Атланты» остается молодой и не слишком опытный Трэй Янг, который в среднем за игру набирает 25,3 очка и делает 9,4 передачи. При этом еще восемь его партнеров в среднем набирают 10 или больше очков за поединок.

За «Аталанту» точно не сыграют Брэндон Гудвин и Кэм Реддиш. Небольшую травму залечивает Крис Данн.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Нью-Йорка» — 1.85, победа «Атланты» — 2.00.

Эксперты ожидают, что эта серия будет равной и напряженной, поэтому в раскладах на первую игру мы не видим явного фаворита.

Это довольно интересно, потому что в регулярном чемпионате «Никс» трижды обыграли «Хоукс» в трех встречах, а это говорит о том, что коллектив из Нью-Йорка имеет больше преимуществ, чем кажется на первый взгляд. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Еще один вариант — «тотал меньше 215,5» за 1.92. В «регулярке» эти команды в очных матчах, как правило, набирали больше, но в плей-офф интенсивность должна упасть и к каждому владению соперники будут подходить с большей ответственностью.