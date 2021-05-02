В воскресенье, 2 мая, «Клипперс» примут «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

«Клипперс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 43 победы и 21 поражение.

Последние несколько недель калифорнийцы выступали без своей главной суперзвезды — Кавая Леонарда. За это время они пережили взлеты и падения. Сначала они выиграли четыре матча подряд, но затем дважды уступили.

Накануне подопечные Тайрона Лю не справились с «Финиксом» (101:109). Самым результативным у проигравших стал Пол Джордж с 25 очками и 10 подборами, в то время как Маркус Моррис добавил 16 очков, а Ивица Зубац — 14.

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Леонард до конца недели точно не появится на паркете. Также могут пропустить ближайшую встречу Серж Ибака и Патрик Беверли.

«Денвер»

«Денвер» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 42 победами и 21 поражением.

«Наггетс» до конца сезона потеряли Джамала Маррея, но все равно остаются на плаву. Они выиграли четыре матча подряд и восемь из последних девяти.

В своем последнем матче команда Майка Мэлоуна расправилась с «Торонто» (121:111). Наибольший вклад в этот успех внес Майкл Портер, набравший 23 очка и 7 подборов. Никола Йокич отметился очередным дабл-даблом — 19 очков и 11 подборов.

Травмы у «Денвера», помимо Маррея, залечивают Уилл Бартон и Монте Моррис.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.66, победа «Денвера» — 2.35.

Мы же обратим внимание на то, что «Наггетс» по-прежнему играют хорошо, несмотря на потерю Маррея, а Майкл Портер постепенно оправдывает выданные ему авансы и становится едва ли не ключевым игроком вслед за Йокичем.

В начале апреля эти команды уже встречались, и тогда «Денвер» выиграл с разницей «+7», но в этот раз «Клипперс» не могут рассчитывать на Леонарда, без которого им тяжело даются матчи против сильных оппонентов.

Поскольку «Наггетс» можно отнести к числу лидеров НБА, наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой +3,5» за 1.97.

Также берем «индивидуальный тотал "Клипперс" меньше 113,5» за 1.95.