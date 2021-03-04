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    «Филадельфия» — «Юта». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 4 марта 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Филадельфия Сиксерс Прогнозы на Юта Джаз
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Юта»
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    Джоэл Эмбиид
    В четверг, 4 марта, «Филадельфия» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Филадельфия» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 04 Марта 2021 года
    Филадельфия
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    •  Филадельфия 03:00 Юта Юта
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    «Филадельфия»

    «Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 23 победы и 12 поражений.

    Накануне подопечные Дока Риверса реабилитировались за болезненное поражение от «Кливленда» (109:112 ОТ), обыграв «Индиану» (130:114).

    Шейк Милтон со скамейки набрал 26 очков, Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов. «Сиксерс» реализовали 57 процентов бросков с игры и 43 процента — из-за трехочковой дуги.

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    За «Филадельфию» в двух последних матчах не играл Тобиас Харрис из-за травмы колена, которую он все еще не залечил.

    «Юта»

    «Юта» лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 27 победами и восемью поражениями.

    За весь январь баскетболисты «Джаз» проиграли всего трижды, а за февраль — лишь дважды, но март они начали с того, что уступили «Нью-Орлеану» (124:129).

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    • «Пеликанс» смогли сделать то, на что способны далеко не все — реализовать 56 процентов бросков с игры и 63 процента — из-за дуги.

    Лидером «Юты» по набранным очкам стал Боян Богданович с 31 баллом. У Руди Гобера было 22 очка и 9 подборов, а у Донована Митчелла 21 очко и 8 передач.

    У «Джаз» травму голеностопа залечивает Удока Азубуике.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.87, победа «Филадельфии» — 2.08.

    Проблемой «Сиксерс» остается статус Харриса, ведь полноценно заменить его не может никто. Впрочем, он сохраняет шансы выйти на площадку.

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    У «Джаз» серьезных кадровых проблем нет, но команда Куина Снайдера зачастила с поражениями. Не исключено, что сказывается усталость, или же баскетболисты берегут себя перед плей-офф.

    В середине февраля «Юта» обыграла «Филадельфию» 134:123, однако «Сиксерс» играли без Эмбиида. Теперь же камерунец в строю, и это будет большим преимуществом, так как Руди Гоберу будет гораздо сложнее выполнять свою работу в защите.

    Итак, шансы команд в целом равны, но мы чуть больше верим в подопечных Дока Риверса, поэтому наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Также берем «тотал больше 226,5» за 1.85, поскольку недавняя встреча этих соперников вышла сверхрезультативной.

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