В четверг, 4 марта, «Филадельфия» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Филадельфия» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 23 победы и 12 поражений.

Накануне подопечные Дока Риверса реабилитировались за болезненное поражение от «Кливленда» (109:112 ОТ), обыграв «Индиану» (130:114).

Шейк Милтон со скамейки набрал 26 очков, Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов. «Сиксерс» реализовали 57 процентов бросков с игры и 43 процента — из-за трехочковой дуги.

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За «Филадельфию» в двух последних матчах не играл Тобиас Харрис из-за травмы колена, которую он все еще не залечил.

«Юта»

«Юта» лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 27 победами и восемью поражениями.

За весь январь баскетболисты «Джаз» проиграли всего трижды, а за февраль — лишь дважды, но март они начали с того, что уступили «Нью-Орлеану» (124:129).

«Пеликанс» смогли сделать то, на что способны далеко не все — реализовать 56 процентов бросков с игры и 63 процента — из-за дуги.

Лидером «Юты» по набранным очкам стал Боян Богданович с 31 баллом. У Руди Гобера было 22 очка и 9 подборов, а у Донована Митчелла 21 очко и 8 передач.

У «Джаз» травму голеностопа залечивает Удока Азубуике.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.87, победа «Филадельфии» — 2.08.

Проблемой «Сиксерс» остается статус Харриса, ведь полноценно заменить его не может никто. Впрочем, он сохраняет шансы выйти на площадку.

У «Джаз» серьезных кадровых проблем нет, но команда Куина Снайдера зачастила с поражениями. Не исключено, что сказывается усталость, или же баскетболисты берегут себя перед плей-офф.

В середине февраля «Юта» обыграла «Филадельфию» 134:123, однако «Сиксерс» играли без Эмбиида. Теперь же камерунец в строю, и это будет большим преимуществом, так как Руди Гоберу будет гораздо сложнее выполнять свою работу в защите.

Итак, шансы команд в целом равны, но мы чуть больше верим в подопечных Дока Риверса, поэтому наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также берем «тотал больше 226,5» за 1.85, поскольку недавняя встреча этих соперников вышла сверхрезультативной.