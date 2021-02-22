В понедельник, 22 февраля, «Клипперс» примут «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

«Клипперс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции выиграв 22 матча из 31.

Калифорнийцы одержали пять побед в шести последних встречах, уступив только «Юте» (96:114), которую в последующей игре все-таки одолели (116:112).

Героем победного матча с «Джаз» стал Кавай Леонард, набравший 29 очков. Также выделялся Лу Уильямс, записавший себе в актив 19 баллов со скамейки запасных.

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Тренер Тайрон Лю пока не может рассчитывать на травмированных Дэниела Отуру и Джея Скрабба.

«Бруклин»

«Бруклин» расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 19 победами и 12 поражениями.

Текущая победная серия «Нетс» насчитывает пять матчей, во время которой они обыграли «Индиану» (104:94), «Голден Стэйт» (134:117), «Сакраменто» (136:125), «Финикс» (128:124) и «Лейкерс» (109:98).

Победу над действующими чемпионами гарантировали Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 передач, и Джо Харрис, реализовавший шесть из семи трехочковых бросков.

У «Бруклина» травмы залечивают Кевин Дюрант, Иман Шамперт, Николас Клэкстон и Спенсер Динвидди.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.58, победа «Бруклина» — 2.85.

Баскетболисты «Нетс» набрали хороший ход, но потеря Кевина Дюранта, вероятно, негативно скажется на их результатах.

Да, «Бруклин» обыграл «Лейкерс», но давайте не забывать, что действующий чемпион сейчас более чем уязвим, оставшись без Энтони Дэвиса.

Выбор в пользу калифорнийцев нам кажется более логичным, тем более что они обладают достаточно глубиной состава на данном этапе сезона.

Кроме того, давайте не забывать, что в этом сезоне «Нетс» провели пять матчей в ночь с воскресенья на понедельник и во всех потерпели поражения. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -4,5» за 1.80.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Бруклина" меньше 118,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.87. Мы полагаемся на качественную игру хозяев в обороне.