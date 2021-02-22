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    «Клипперс» — «Бруклин». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 22 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Клипперс» — «Бруклин»
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    Баскетболисты «Клипперс»
    В понедельник, 22 февраля, «Клипперс» примут «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Клипперс»

    «Клипперс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции выиграв 22 матча из 31.

    Калифорнийцы одержали пять побед в шести последних встречах, уступив только «Юте» (96:114), которую в последующей игре все-таки одолели (116:112).

    Героем победного матча с «Джаз» стал Кавай Леонард, набравший 29 очков. Также выделялся Лу Уильямс, записавший себе в актив 19 баллов со скамейки запасных.

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    Тренер Тайрон Лю пока не может рассчитывать на травмированных Дэниела Отуру и Джея Скрабба.

    «Бруклин»

    «Бруклин» расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 19 победами и 12 поражениями.

    Текущая победная серия «Нетс» насчитывает пять матчей, во время которой они обыграли «Индиану» (104:94), «Голден Стэйт» (134:117), «Сакраменто» (136:125), «Финикс» (128:124) и «Лейкерс» (109:98).

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    • Победу над действующими чемпионами гарантировали Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 передач, и Джо Харрис, реализовавший шесть из семи трехочковых бросков.

    У «Бруклина» травмы залечивают Кевин Дюрант, Иман Шамперт, Николас Клэкстон и Спенсер Динвидди.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.58, победа «Бруклина» — 2.85.

    Баскетболисты «Нетс» набрали хороший ход, но потеря Кевина Дюранта, вероятно, негативно скажется на их результатах.

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    Да, «Бруклин» обыграл «Лейкерс», но давайте не забывать, что действующий чемпион сейчас более чем уязвим, оставшись без Энтони Дэвиса.

    Выбор в пользу калифорнийцев нам кажется более логичным, тем более что они обладают достаточно глубиной состава на данном этапе сезона.

    Кроме того, давайте не забывать, что в этом сезоне «Нетс» провели пять матчей в ночь с воскресенья на понедельник и во всех потерпели поражения. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -4,5» за 1.80.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Бруклина" меньше 118,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.87. Мы полагаемся на качественную игру хозяев в обороне.

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