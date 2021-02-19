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    Прервет ли «Сакраменто» серию неудач?

    «Сакраменто» — «Майами». Прогноз (1.78) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 19 февраля 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сакраменто Кингз Прогнозы на Майами Хит
    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Майами»
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    Хассан Уайтсайд
    В пятницу, 19 февраля, «Сакраменто» примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Голден Уан-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Сакраменто» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 19 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.50
  • Ставка!
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    «Сакраменто»

    «Сакраменто» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 12 побед и 15 поражений.

    Баскетболисты «Кингз» начали февраль с четырех побед, но затем поочередно уступили «Филадельфии» (111:119), «Орландо» (112:123), «Мемфису» (110:124) и «Бруклину» (125:136).

    В игре с «Нетс» самым результативным внезапно стал резервный центровой Хассан Уайтсайд, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 16 подборов.

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    После травм у «Сакраменто» восстанавливаются Ричаун Холмс и Чимези Мету.

    «Майами»

    «Майами» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 11 победами и 16 поражениями.

    Баскетболисты «Хит» в этом месяце тоже выступают с переменным успехом. Сначала они потерпели два поражения, затем одержали четыре победы, а в двух последних матчах уступили «Юте» (94:112) и «Клипперс» (118:125).

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    • В игре с калифорнийцами Джимми Батлер набрал 30 очков, а Эдрис Адебайо и Тайлер Хироу — по 27 баллов.

    Среди травмированных у «Майами» значатся Горан Драгич, Крис Силва, Эйвери Брэдли, Мейерс Леонард и Гэйб Винсент.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Майами» — 1.84, победа «Сакраменто» — 2.27.

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    Обе команды сейчас находятся не в лучшем расположении духа. Конечно же, каждая из них хочет выиграть и приблизиться к зоне плей-офф.

    По составу «Хит» выглядит предпочтительнее. Однако за день до игры с «Кингз» подопечным Эрика Споэльстры предстоит провести тяжелый поединок против «Голден Стэйт».

    В таких условиях, как нам кажется, у хозяев будут шансы добыть нужный результат, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Сакраменто" с форой +3,5» за 1.78.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Сакраменто" больше 110,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.80.

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