В пятницу, 19 февраля, «Сакраменто» примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Голден Уан-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Сакраменто» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сакраменто»

«Сакраменто» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 12 побед и 15 поражений.

Баскетболисты «Кингз» начали февраль с четырех побед, но затем поочередно уступили «Филадельфии» (111:119), «Орландо» (112:123), «Мемфису» (110:124) и «Бруклину» (125:136).

В игре с «Нетс» самым результативным внезапно стал резервный центровой Хассан Уайтсайд, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 16 подборов.

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После травм у «Сакраменто» восстанавливаются Ричаун Холмс и Чимези Мету.

«Майами»

«Майами» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 11 победами и 16 поражениями.

Баскетболисты «Хит» в этом месяце тоже выступают с переменным успехом. Сначала они потерпели два поражения, затем одержали четыре победы, а в двух последних матчах уступили «Юте» (94:112) и «Клипперс» (118:125).

В игре с калифорнийцами Джимми Батлер набрал 30 очков, а Эдрис Адебайо и Тайлер Хироу — по 27 баллов.

Среди травмированных у «Майами» значатся Горан Драгич, Крис Силва, Эйвери Брэдли, Мейерс Леонард и Гэйб Винсент.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Майами» — 1.84, победа «Сакраменто» — 2.27.

Обе команды сейчас находятся не в лучшем расположении духа. Конечно же, каждая из них хочет выиграть и приблизиться к зоне плей-офф.

По составу «Хит» выглядит предпочтительнее. Однако за день до игры с «Кингз» подопечным Эрика Споэльстры предстоит провести тяжелый поединок против «Голден Стэйт».

В таких условиях, как нам кажется, у хозяев будут шансы добыть нужный результат, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Сакраменто" с форой +3,5» за 1.78.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Сакраменто" больше 110,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.80.