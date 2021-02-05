В пятницу, 5 февраля, «Лейкерс» примут «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Лейкерс» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейкерс»

«Лейкерс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и шестью поражениями.

Действующие чемпионы в целом оправдывают ожидания болельщиков, хотя без небольших провалов не обходилось.

Так, в конце января команда Фрэнка Вогеля подряд проиграла «Филадельфии» (106:107) и «Детройту» (92:107), а затем с трудом одолела «Бостон» (96:95). В своем последнем матче калифорнийцы разобрались с «Атлантой» (107:99).

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После травм у «Лейкерс» восстанавливаются Костас Адетокунбо и Джаред Дадли.

«Денвер»

«Денвер» идет четвертым в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 12 матчей из 20.

Подопечные Майка Мэлоуна на старте сезона выглядели неуверенно, зато в последних семи встречах одержали сразу шесть побед, проиграв только «Сан-Антонио» (109:119).

В последний день января «Наггетс» одолели «Юту» (128:117) благодаря феноменальной игре Николы Йокича, записавшего себе в актив 47 очков, 12 подборов и 5 результативных передач.

Среди травмированных у «Денвера» значатся Пи Джей Дозьер, Гэри Харрис и Грег Уиттингтон.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.50, победа «Денвера» — 3.10.

«Наггетс» в последнее время радуют своей игрой, но мы бы не стали переоценивать возможности команды Майка Мэлоуна.

Да, в конце января «Денвер» одержал много побед, но большинство из них были тяжелыми и во многом стали возможными благодаря Йокичу.

Серб просто уничтожил Руди Гобера, однако, как нам кажется, Энтони Дэвис не даст ему столько же свободы. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -5,5» за 1.89.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Лейкерс" больше 111,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.81.