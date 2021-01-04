«Чикаго» — «Даллас». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 4 января 2021 года

В понедельник, 4 января, «Чикаго» у себя дома сыграет с «Далласом» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. Прогноз на «Чикаго» — «Даллас».

«Чикаго»

«Чикаго» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету две победы и четыре поражения.

В этом сезоне «Буллз» уступили «Атланте» (104:124), «Индиане» (106:125), «Голден Стэйт» (128:129) и «Милуоки» (96:126), а также дважды обыграли «Вашингтон» (115:107 и 133:130).

В своем последнем матче против «Милуоки» подопечные Билли Донована уже к перерыву уступали 40:62, так что не имели особых шансов на успех. Лучшую результативность показал Зак Лавин с 16 очками и 6 подборами.

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За «Чикаго» пока не могут сыграть Лаури Маркканен, Чендлер Хатчинсон, Томаш Сатораньски и Райан Арчидиаконоу.

«Даллас»

«Даллас» идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции с двумя победами и тремя поражениями.

«Маверикс» выиграли у «Клипперс» (124:73) и «Майами» (93:83), а также проиграли «Финиксу» (102:106), «Лейкерс» (115:138) и «Шарлотт» (99:118).

2 января команда Рика Карлайла победила «Майами» благодаря впечатляющей игре Луки Дончича, записавшего себе в актив 27 очков, 15 подборов и 7 передач.

После травмы у «Далласа» восстанавливается центровой Кристапс Порзингис. Его возвращение в строй ожидается после 9 января.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Далласа» — 1.50, победа «Чикаго» — 2.70.

Очевидно, что «Маверикс» на старте сезона выступают нестабильно, но эффектные победы над «Клипперс» и «Майами» говорят нам о том, что команда Карлайла способна прогрессировать.

О «Буллз» подобного мы пока сказать не можем, ведь два успешных результата в матчах с кризисным «Вашингтоном» не способны в полной мере раскрыть потенциал коллектива из Иллинойса.

«Маверикс» обладают более качественным составом, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой -4,5» за 1.83. 0