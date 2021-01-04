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    Выиграет ли «Даллас» у аутсайдера Востока?

    «Чикаго» — «Даллас». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 4 января 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Чикаго Буллз Прогнозы на Даллас Маверикс
    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Даллас»
    Лука Дончич
    В понедельник, 4 января, «Чикаго» у себя дома сыграет с «Далласом» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. Прогноз на «Чикаго» — «Даллас».
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    Баскетбол. НБА 04 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 2
  • 1.68
  • Ставка!
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    «Чикаго»

    «Чикаго» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету две победы и четыре поражения.

    В этом сезоне «Буллз» уступили «Атланте» (104:124), «Индиане» (106:125), «Голден Стэйт» (128:129) и «Милуоки» (96:126), а также дважды обыграли «Вашингтон» (115:107 и 133:130).

    В своем последнем матче против «Милуоки» подопечные Билли Донована уже к перерыву уступали 40:62, так что не имели особых шансов на успех. Лучшую результативность показал Зак Лавин с 16 очками и 6 подборами.

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    За «Чикаго» пока не могут сыграть Лаури Маркканен, Чендлер Хатчинсон, Томаш Сатораньски и Райан Арчидиаконоу.

    «Даллас»

    «Даллас» идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции с двумя победами и тремя поражениями.

    «Маверикс» выиграли у «Клипперс» (124:73) и «Майами» (93:83), а также проиграли «Финиксу» (102:106), «Лейкерс» (115:138) и «Шарлотт» (99:118).

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  • 22/12/2020

    • 2 января команда Рика Карлайла победила «Майами» благодаря впечатляющей игре Луки Дончича, записавшего себе в актив 27 очков, 15 подборов и 7 передач.

    После травмы у «Далласа» восстанавливается центровой Кристапс Порзингис. Его возвращение в строй ожидается после 9 января.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Далласа» — 1.50, победа «Чикаго» — 2.70.

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    Очевидно, что «Маверикс» на старте сезона выступают нестабильно, но эффектные победы над «Клипперс» и «Майами» говорят нам о том, что команда Карлайла способна прогрессировать.

    О «Буллз» подобного мы пока сказать не можем, ведь два успешных результата в матчах с кризисным «Вашингтоном» не способны в полной мере раскрыть потенциал коллектива из Иллинойса.

    «Маверикс» обладают более качественным составом, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой -4,5» за 1.83. 0

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