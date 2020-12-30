«Майами» — «Милуоки». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 30 декабря 2020 года

В среду, 30 декабря, «Майами» у себя дома сыграет с «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на «Американ Эйрлайнс-Арене», начнется в 03:30 по московскому времени. Прогноз на «Майами» — «Милуоки».

«Майами»

«Майами» стартовал в новом сезоне с поражения во флоридском дерби от «Орландо» (107:113). Ключевой стала заключительная четверть, которую «Хит» проиграли с разницей «-10».

После этого подопечные Эрика Споэльстры одержали уверенную победу над «Нью-Орлеаном» (111:98).

В составе прошлогоднего финалиста НБА пока выделяется Бэм Адебайо, набравший в стартовых играх 25 и 17 очков соответственно.

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А вот Джимми Батлер пока не впечатляет, хотя стоит заметить, что он усугубил травму лодыжки, из-за которой не доиграл матч с «Пеликанс».

«Милуоки»

«Милуоки» тоже начал сезон с поражения, когда в гостях уступил «Бостону» (121:122), несмотря на 35 очков Янниса Адетокунбо.

Затем «Бакс» реабилитировались, нанеся поражение «Голден Стэйт» (138:99) усилиями в первую очередь Криса Миддлтона, на счету которого 31 балл.

Впрочем, после этого случился очередной провал, и подопечные Майка Буденхольцера проиграли «Нью-Йорк Никс» (110:130).

Примечательно, что Адетокунбо и Миддлтон при этом продолжали играть результативно — 27 и 22 очка соответственно.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.63, победа «Майами» — 2.65.

Фактически состав «Хит» сильнее, что флоридцы доказали еще в «пузыре», когда не оставили «Бакс» ни единого шанса в плей-офф.

Расклад в пользу «Милуоки» во многом связан с травмой Джимми Батлера, но у него еще есть шансы восстановиться к игре, чем мы и попробуем воспользоваться.

Будем надеяться, что Батлер будет в строю, а если и не будет, то команда Споэльстры все равно достаточно сильна, чтобы достойно сыграть на домашней арене. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой +4,5» за 1.89.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Милуоки" меньше 114,5» за 1.70. До сих пор «Бакс» играли результативно, но у «Майами» крепкая оборона, которая, как нам кажется, заставит попотеть Адетокунбо. 0