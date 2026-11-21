Александр Зверев обыграл Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира АТР в Турине — 7:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 26 минут.

Александр Зверев globallookpress.com

Перед матчем

Медведев начал групповой этап с победы над Флавио Коболли (7:6, 6:3), затем уступил Карлосу Алькарасу (2:6, 4:6), а в решающем третьем матче обыграл Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4) и вышел в полуфинал со второго места.

Зверев обыграл Рафаэля Ходара, Бена Шелтона и Артюра Фиса, не отдав в группе ни сета и ни единого гейма на своей подаче. На тай-брейке с Фисом его снова побеспокоил голеностоп: немец всё же довёл матч до победы и после игры сказал, что постарается выйти на полуфинал без боли.

До этого полуфинала Медведев вёл 14:8 по личным встречам и выиграл пять из шести последних матчей. Единственное поражение на этом отрезке он потерпел год назад в четвертьфинале «мастерса» в Париже, где Зверев отыграл два матчбола и выиграл на тай-брейке третьего сета. В Турине они уже встречались в финале Итогового в 2021-м — тогда Зверев победил со счётом 6:4, 6:4.

Ход матча

Медведев начал матч с 30:15 на приёме и довёл первый гейм до «ровно», после чего Зверев взял два очка подряд — пробил справа по линии навылет и подал эйс. Дальше оба держали подачу максимально уверенно: Медведев вообще выиграл на ней 21 очко подряд — серия прервалась только при 5:6, когда Даниил подавал за право остаться в сете. За 12 геймов никому так и не удалось заработать брейк-пойнт.

Даниил Медведев globallookpress.com

Но на тай-брейке игра у Медведева рассыпалась: он проиграл его всухую — 0:7, не взяв ни одного из четырёх розыгрышей на своей подаче.

Второй сет до счёта 3:3 складывался по тому же сценарию, что и первый — с надёжной игрой на подаче от обоих и без брейк-пойнтов. Переломным стал седьмой гейм на подаче Медведева, в котором он уступал 15:40, затем выиграл очко, но на втором БП совершил двойную, рискнув на втором мяче — после подачи со скоростью 205 км/ч мяч не попал в квадрат.

Даниил мог сделать обратный брейк в следующем же гейме — при 15:30 он пошёл в атаку и загонял Зверева по задней линии, однако не смог завершить розыгрыш у сетки. Немец забрал и этот гейм, и всю партию — 6:4, хотя при подаче на матч дал аж две двойные — больше, чем за весь турнир до этого.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Александр Зверев globallookpress.com

Итог

Зверев собраннее провёл ключевые моменты встречи: в первом сете — безупречно сыграл на тай-брейке, а во втором — воспользовался шансом и выиграл единственный гейм матча, в котором заработал брейк-пойнты.

Медведев завершает сезон в статусе пятой ракетки мира: в 2026-м он выиграл турниры в Брисбене, Дубае, Ханчжоу и Алматы, однако на ТБШ второй год подряд не смог добраться даже до четвертьфинала. Зверев же остаётся первым номером рейтинга и продолжает уходить в отрыв от Синнера с Алькарасом.

Что дальше?

Зверев сыграет в финале Итогового в третий раз в карьере: он выигрывал турнир в 2018-м и 2021-м. Его соперником будет Карлос Алькарас, который ранее обыграл Бена Шелтона — 3:6, 6:3, 7:6(1). Финал пройдёт в воскресенье, 22 ноября, и начнётся в 20:00 МСК.