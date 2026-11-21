Карлос Алькарас обыграл Бена Шелтона со счётом 3:6, 6:3, 7:6(1) в полуфинале Итогового турнира ATP в Турине.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Перед матчем

Карлос Алькарас подошёл к полуфиналу с серией из 12 побед — после титулов в Вене и Париже — и выиграл все три матча в группе без потери сета. При этом по ходу группового этапа испанец был близок к снятию с турнира — он отменял несколько тренировок из-за травмы бедра, однако МРТ не показала ухудшения состояния, поэтому Алькарас продолжил выступление на Итоговом. Бен Шелтон из группы вышел со второго места, уступив Александру Звереву и обыграв Артюра Фиса и Рафаэля Ходара.

Для Алькараса и Шелтона это была третья встреча за два с небольшим месяца. В четвертьфинале US Open американец выиграл на тай-брейке пятого сета, а в ноябре испанец взял реванш в финале «мастерса» в Париже (7:6, 7:5).

Ход матча

За три матча в группе Алькарас дал соперникам всего три брейк-пойнта (все заработал Тиафо) и не отдал ни одного гейма на своей подаче — Шелтону же для брейка хватило всего одного гейма на приёме. При 0:1 испанец вёл 30:15, но сначала пробил справа в аут, затем ошибся у сетки, а на брейк-пойнте Шелтон принял навылет по линии.

После этого американец подтвердил брейк и повёл 3:0. При 4:2 в пользу Шелтона Алькарас заработал двойной брейк-пойнт, но оба раза Бена выручила первая. Вскоре он довёл сет до победы — 6:3.

Во второй партии БП не было вплоть до восьмого гейма, в котором Шелтон допустил двойную ошибку и устроился на 0:30, а на брейк-пойнте пробил справа в коридор. Следом Алькарас подал на сет, забрал его 6:3 и сравнял счёт по партиям.

Алькарас — Шелтон globallookpress.com

В третьем сете шансов на приёмах не было ни у того ни у другого — за 12 геймов Алькарас и Шелтон не добрались до брейк-пойнтов. Всё решилось на тай-брейке, на котором Карлитос не оставил сопернику ни единого шанса: американец начал тай с эйса, но затем проиграл семь очков подряд. Итог — 7:1 в пользу испанца.

Итог

Шелтон первым в Турине взял у Алькараса и подачу, и сет, но для победы в полуфинале этого не хватило — после проигранной первой партии испанец сумел переломить ход встречи, а на решающем тай-брейке сыграл на недосягаемом для Бена уровне.

Что дальше?

Финал пройдёт в воскресенье, 22 ноября, и начнётся не раньше 20:00 МСК. Соперник Алькараса определится в вечернем полуфинале, где Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым.