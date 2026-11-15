Элина Свитолина стала соперницей Мирры Андреевой в финале Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллс. Украинка обыграла чешку Линду Носкову — 6:2, 6:1, а россиянка ранее прошла Джессику Пегулу — 6:3, 6:4. Матч за титул состоится 15 ноября в 23:00 МСК.

Элина Свитолина globallookpress.com

Свитолина отдала всего три гейма чемпионке Уимблдона

Носкова начала полуфинал с брейка, но после счёта 2:2 в первой партии Свитолина взяла девять геймов подряд — чешка прервала эту серию только при 0:5 во втором сете. За матч Носкова допустила 11 двойных ошибок и выиграла лишь 7 из 30 очков на второй подаче.

Свитолина разгромно уступила Андреевой на старте турнира, но затем одержала три победы подряд: до встречи с Носковой она обыграла Каролину Мухову и Арину Соболенко, которой проиграла всего один гейм в решающем сете. Для Свитолиной это третий финал Итогового: в 2018-м она завоевала титул, обыграв Слоан Стивенс, а год спустя уступила Эшли Барти.

Свитолина в полуфинале Итогового globallookpress.com

Андреева — первая россиянка в финале Итогового с 2012 года

На дебютном Итоговом в одиночном разряде 19-летняя Андреева выиграла четыре матча без потери сета. Последней россиянкой, доходившей до финала на этом турнире, была Мария Шарапова в 2012 году. Также Андреева стала самой молодой финалисткой Итогового с 2004 года — тогда в 17-летнем возрасте его выиграла всё та же Шарапова.

После победы над Пегулой Андреева гарантировала себе второе место в рейтинге по итогам сезона — она поднимется на эту строчку впервые в карьере, причём в случае победы в финале будет отставать от Рыбакиной менее чем на 300 очков. В этом году Мирра выиграла три титула, в том числе свой первый турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Свитолина взяла два титула, в Окленде и Риме.

Андреева в матче против Пегулы globallookpress.com

Мирра выиграла обе встречи со Свитолиной в Индиан-Уэллс

Год назад Андреева обыграла Свитолину в четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллс (7:5, 6:3) и взяла титул, в январе украинка ответила победой в четвёртом круге Australian Open (6:2, 6:4). А в группе Итогового Мирра вновь победила Элину на американских кортах всего за 70 минут (6:4, 6:0) и повела 2-1 в личных встречах.

1.34 Андреева победит в финале Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.34 на матч Элина Свитолина во втором полуфинале за 65 минут разгромила чемпионку Уимблдона Линду Носкову принесёт чистый выигрыш 340₽, общая выплата — 1340₽

Со Свитолиной был связан главный скандал этого Итогового, разгоревшийся ещё до старта. Впервые в истории на турнире отказались от традиционного общего фото: по словам журналиста Бена Ротенберга, формат поменяли именно из-за позиции Элины, которая отказывается фотографироваться вместе с российскими и белорусскими теннисистками — в числе участниц турнира были Андреева и Соболенко. WTA представила индивидуальные портреты как новый формат предтурнирной фотосессии.