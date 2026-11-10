Мирра Андреева уверенно начала выступление на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллс: в ночь на 10 ноября третья ракетка мира обыграла украинку Элину Свитолину в первом туре группового этапа — 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 70 минут.

Мирра Андреева globallookpress.com

Для 19-летней чемпионки «Ролан Гаррос» это первый Итоговый в одиночном разряде в карьере.

Семь геймов подряд и ни одной проигранной подачи

Судьбу первого сета решил брейк Андреевой в пятом гейме, ставший единственным в партии: Свитолина допустила двойную ошибку и уступила свою подачу. После этого Мирра удержала преимущество — 6:4, а второй сет закрыла с «баранкой» всего за 33 минуты.

В итоге россиянка забрала семь последних геймов в матче и завершила его без потерянных подач. Андреева вышла вперёд в личных встречах с украинкой (2-1), взяв реванш за поражение в 1/8 финала Australian Open в январе этого года (2:6, 4:6).

Такого не было с 2009-го

Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей сет 6:0 на Итоговом, после Каролин Возняцки: в 2009 году датчанка повесила «баранку» Вере Звонарёвой.

Андреева в матче против Свитолиной globallookpress.com

В этом сезоне Мирра выиграла всухую уже 14 партий — это с отрывом лучший результат в туре. Для сравнения, ближайшие преследовательницы — Джессика Пегула и Сорана Кырстя — выиграли лишь по 8 сетов всухую.

Ну и нельзя не вспомнить про дополнительный контекст встречи: перед турниром Свитолина, по информации журналиста Бена Ротенберга, отказалась от общего фото с Андреевой и белоруской Ариной Соболенко. LiveSport.Ru подробно рассказывал об этой истории.

Я просто невероятно рада сегодняшней победе. Я знала, что матч будет непростым. Элина — отличная теннисистка, она в прекрасной физической форме. Поэтому я старалась настроиться на эту встречу так, словно это последний матч в моей жизни. Мне очень хотелось победить и начать своё выступление на Итоговом турнире WTA с победы. Так что я безумно счастлива! Мирра Андреева

Следующая соперница — Соболенко

Во втором туре Андреева встретится с Соболенко — матч запланирован на ночь на 12 ноября. Белоруска начала турнир победой над Каролиной Муховой — 7:6 (7:2), 7:5.

Из группы в полуфинал выйдут две лучшие теннисистки. Итоговый завершится 15 ноября.