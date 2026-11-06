Участницы Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллс впервые останутся без традиционной общей фотографии, сообщает журналист Бен Ротенберг. Вместо неё ассоциация анонсировала индивидуальные портреты теннисисток, которые представит 6 ноября.

Элина Свитолина globallookpress.com

Свитолина отказалась от общих фото с Андреевой и Соболенко

Журналист объяснил изменение формата позицией Элины Свитолиной, которая после начала конфликта на Украине отказывается от совместных фотографий с российскими и белорусскими теннисистками. В нынешнем турнире участвуют Мирра Андреева и Арина Соболенко — обе оказались в одной группе с украинкой.

По словам Ротенберга, общий снимок при таких обстоятельствах был бы невозможен. При этом WTA на своём официальном сайте указывает другую причину решения:

«В 2026 году портреты будут выполнены в новом стиле, который подчеркнет индивидуальность каждой участницы, её личный стиль и уникальную историю, подарив болельщикам свежий взгляд на звезд женского тенниса», — говорится в заявлении ассоциации.

Общее фото перед Итоговым-2024 wtatennis.com

И это уже не первый скандал на Итоговом-2026

5 ноября в прямую трансляцию с тренировочного корта попал разговор Джессики Пегулы с тренером Марком Ноулзом. Обсуждая Андрееву, американка назвала её «дивой» и сказала, что её нужно поставить на место, также осудив подход к работе с Миррой её тренера Кончиты Мартинес.

Представитель американки сообщил, что она не знала о трансляции частного разговора и лично связалась с теми, кого затронули её слова, чтобы извиниться. WTA признала ответственность за то, что не предупредила игроков о работающих микрофонах, и удалила записи тренировок с YouTube. Правда, к тому моменту фрагменты уже разошлись по соцсетям.

А ведь турнир ещё даже не начался

Итоговый пройдёт в Индиан-Уэллс с 8 по 15 ноября. В группе Андреевой, Соболенко и Свитолиной также выступит Каролина Мухова. Две лучшие теннисистки выйдут в полуфинал.

Россиянка встретится с украинкой уже в первом туре — 9 ноября. В тот же день Соболенко сыграет с Муховой. Для 19-летней Андреевой, выигравшей в этом сезоне «Ролан Гаррос», это будет дебют на Итоговом в одиночном разряде.