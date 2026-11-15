Мирра Андреева обыграла Джессику Пегулу в полуфинале Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллс (6:3, 6:4). Матч продолжался 1 час 25 минут.

Мирра Андреева globallookpress.com

Перед матчем

На дебютном Итоговом турнире WTA Мирра Андреева выиграла все три матча в группе и не отдала ни сета. Россиянка обыграла Элину Свитолину (6:4, 6:0), а после победы над Ариной Соболенко (6:4, 6:0) досрочно обеспечила себе первое место. В заключительном матче Андреева уступила всего три гейма Диане Шнайдер (6:2, 6:1), которая заменила снявшуюся Каролину Мухову.

А вот Джессика Пегула вопрос выхода из группы решала в последнем матче. Американка начала турнир с поражения от Кори Гауфф, затем обыграла Марту Костюк, а в драматичной встрече с Линдой Носковой отыграла матчбол и победила за 2 часа 45 минут — 7:6, 4:6, 7:5. Пегула финишировала второй и в третий раз вышла в полуфинал Итогового.

Конфликт Мирры и Джессики стал чуть ли не самой обсуждаемой темой в преддверии Итогового турнира. После совместной тренировки в Индиан-Уэллс Пегула в разговоре со своим тренером назвала Андрееву «дивой» и сказала, что её «надо поставить на место»: разговор попал в прямую трансляцию, а WTA признала, что игроков не предупредили о включённых микрофонах.

Пегула извинилась в тот же день — Андреева позже рассказала, что оценила этот жест и теперь они обе могут посмеяться над случившимся. Мирра выложила их совместное фото с подписью «Дивы», а Пегула ответила в комментариях: «Дивы в Chanel».

Ход матча

Пегула взяла подачу Мирры уже во втором гейме на приёме, когда счёт был 1:1: при 30:15 американка исполнила невероятный удар с лёта, а на брейк-пойнте Андреева дала двойную. Однако развить преимущество Джессика не смогла: в следующем же гейме россиянка сделала обратный брейк, закрыв его с третьего БП.

При счёте 2:2 обе стали брать свои подачи, пока в восьмом гейме Андреева снова не сделала брейк — при «меньше» на подаче Пегулы Мирра неудачно приняла, но свечой зацепила линию и дальше завершила розыгрыш в свою пользу.

При 3:5 у Пегулы был стопроцентный шанс вернуться в игру — она заработала брейк-пойнт и загоняла Мирру по углам, но затем совершила промах года: Андреева уже была отыграна и запустила свечку под сетку — американке достаточно было просто подставить ракетку, однако она максимально неловко сыграла слева с лёта и не попала в корт. После чего проиграла ещё два очка — и россиянка взяла партию со счётом 6:3.

Во втором сете Джессика сделала брейк при счёте 2:1 в ситуации, когда ничто особо не предвещало: Андреева вела 40:15 в четвёртом гейме, но внезапно просела и допустила несколько грубейших ошибок. Впрочем, и этот брейк американка не подтвердила, моментально отдав подачу обратно.

После этого игра у Пегулы совсем расклеилась: американка начала допускать невынужденные в катастрофическом количестве и проиграла ещё один гейм на подаче, при этом на приёмах практически не цеплялась. Так 3:1 превратились в 3:5, после которых Джессика наконец взяла ещё один гейм, но дальше Мирра успешно справилась с подачей на матч — 6:4.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Мирра провела классный матч, в котором практически не оставила шансов сопернице: в обоих случаях, когда Пегуле удавалось сделать брейк, россиянка в следующем же гейме делала обратный. На двоих теннисистки наделали 58 анфорсов, но американка слишком много ошибалась в ключевые моменты, в то время как Андреева проводила их максимально собранно и надёжно.

Мирра пробилась в финал дебютного Итогового, не проиграв ни одного сета за четыре матча.

Что дальше?

За титул Андреева сразится с победительницей второго полуфинала, в котором сыграют Линда Носкова и Элина Свитолина. Финальный матч состоится 15 ноября в 23:00 по Москве.