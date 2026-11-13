Соперницей российской теннисистки Мирры Андреевой (3‑я ракетка мира) в полуфинале станет Джессика Пегула. Напомним, что ранее у американки случился скандал: в разговоре со своим тренером она назвала Мирру «заносчивой дивой».

Джессика Пегула globallookpress.com

Тяжёлая победа Пегулы

В заключительном матче группового этапа Пегула в напряжённом матче переиграла чешку Линду Носкову — 7:6 (7:2), 4:6, 7:5. Соперницы были на корте 2 часа 47 минут. За это время Пегула 16 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк‑пойнтов из 16 заработанных. На счету Носковой — 9 эйсов, 15 двойных ошибок и 5 реализованных брейк‑пойнтов из 16 заработанных.

В первом матче на турнире Пегула уступила своей соотечественнице Кори Гауфф в трёх сетах (6:4, 6:7, 6:2), а затем переиграла Марту Костюк (6:2, 7:5). Победа над Носковой обеспечила американке выход в полуфинал турнира.

Мирре хватило для выхода всего двух матчей

Андреева досрочно обеспечила себе выход в полуфинал Итогового турнира WTA. В первой игре она не оставила шансов Элине Свитолиной — 6:4, 6:0, а затем с таким же счётом переиграла Арину Соболенко. Причём в первом сете Мирра уступала 1:4, но всё равно победила — 6:4, а потом вообще повесила «баранку».

Мирра в игре с Соболенко globallookpress.com

Третий матч на турнире Андреева проведёт сегодня, 13 ноября, против чешской теннисистки Каролины Муховой — начало в 23:00 (мск).

Когда пройдёт полуфинал

Игра между Андреевой и Муховой намечена на ночь с 14 по 15 ноября. В другом полуфинале Носкова сразится с победителем матча между Соболенко и Свитолиной.