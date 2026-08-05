Испанец Карлос Алькарас не примет участие в турнире категории «Мастерс» в американском Цинциннати.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Изначально 23‑летний теннисист подал заявку на участие, но позднее принял решение сняться с турнира.

«Желаем всего наилучшего нашему чемпиону 2025 года в процессе восстановления. С нетерпением ждём твоего возвращения в следующем году!» — написала пресс‑служба турнира.

Напомним, что в 2025 году Алькарас завоевал главный трофей в Цинциннати. Всего за карьеру на его счету 26 титулов на турнирах ATP, в том числе 7 на турнирах Большого шлема.

Турнир Cincinnati Open пройдёт в США с 11 по 23 августа.